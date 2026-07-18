Anticipan una pausa en las lluvias para la región de Valparaíso, pero advierten que continuarán durante los próximos días

Tras 48 horas marcados por intensas precipitaciones, fuertes vientos y diversas emergencias asociadas al sistema frontal que afecta desde el jueves 16 de julio a la región de Valparaíso, las condiciones meteorológicas comenzaron a mostrar una leve mejoría durante la mañana de este sábado 18. No obstante, el evento aún no puede darse por finalizado y especialistas llaman a mantenerse atentos a la evolución de nuevos sistemas que ingresarán al país.

En conversación con Puranoticia.cl, la coordinadora jefe de Meteored en Valparaíso, Pamela Henríquez, explicó que el primer cambio importante se produjo con la disminución de la intensidad del viento durante horas de la madrugada de este sábado.

"Hacia la medianoche empezó a disminuir el viento y eso obviamente fue un componente que es bastante importante y que se siente mucho, incluso más que las precipitaciones", sostuvo la meteoróloga.

Asimismo, indicó que "efectivamente tuvimos los últimos pulsos hasta la medianoche, ya que después en la madrugada fue un poco más paulatino, hasta esta mañana sabatina que hemos tenido estos claros de sol", aunque precisó con claridad que "todavía tenemos la posibilidad de que lleguen algunos chubascos con precipitaciones en distintas zonas de la región".

La especialista sostuvo que el foco de atención comenzará a desplazarse hacia otras zonas del país, indicando que "todo se ha ido más al norte, que es donde hay que estar más atentos durante los próximos días, porque incluso este sábado hacia la tarde llega un nuevo sistema frontal, que va a dejar más precipitaciones y yo creo que ellos van a tener un domingo bastante intenso".

Respecto de la situación en la región de Valparaíso, Henríquez explicó que el escenario resulta más favorable, ya que "por suerte, el sistema frontal del domingo se ha debilitado un poco y vamos a poder tener una pausa para poder ver lo que ha ocurrido hacia atrás". Sin embargo, advirtió que el episodio meteorológico aún no concluye, subrayando que "vamos a tener más precipitaciones durante los próximos días y a eso también hay que ponerle atención después de este gran evento".

De esta manera, si bien la región de Valparaíso enfrentará un alivio temporal en comparación con la intensidad registrada durante las últimas jornadas, el llamado sigue siendo a monitorear la evolución de las condiciones meteorológicas, ya que la lluvia continuará durante los próximos días y podría generar nuevas complicaciones tras el importante volumen de agua acumulado durante este sistema frontal.

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