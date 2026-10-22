Amplio operativo permitió recuperar el tercer cuerpo tras la fatal avalancha en Portillo

Las labores de búsqueda del último excursionista desaparecido tras la avalancha que afectó a un grupo de montañistas en Laguna del Inca llegaron a su fin este jueves 22 de octubre, luego de que equipos de emergencia encontraran su cuerpo en las aguas del sector cordillerano de Portillo, en la comuna de Los Andes.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, señaló al respecto que "hoy día se retomaron las faenas de búsqueda a las 9 de la mañana y aproximadamente a las 10:00 se encontró el cuerpo de este excursionista que había desaparecido en las aguas producto de esta avalancha".

Una vez localizado, el cuerpo fue retirado por buzos de la Armada de Chile, quienes lo trasladaron posteriormente a dependencias del Servicio Médico Legal (SML) de San Felipe, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

La primera autoridad de Gobierno en la región destacó la participación de las distintas instituciones que colaboraron en el despliegue, con especial reconocimiento a la partida de salvataje del Comando de Rescate de la Armada, que aportó embarcaciones zodiac y personal especializado para las labores de recuperación del cuerpo sin vida.

También agradeció el trabajo del GOPE de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI), Bomberos y la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes.

Justamente el delegado Ricardo Figueroa manifestó que "hemos logrado el hallazgo de la persona que ha sido afectada por la avalancha del fin de semana y con esto estamos dando tranquilidad a la familia, que era lo más importante".

Cabe recordar que la emergencia se originó el sábado 17, cuando siete personas que realizaban una excursión en la zona fueron arrastradas por un deslizamiento de nieve. El accidente dejó un saldo de tres fallecidos y cuatro sobrevivientes.

De esta manera, con la recuperación del tercer cuerpo fallecido, se dio por finalizada la operación de búsqueda del excursionista que permanecía desaparecido desde la tragedia ocurrida en plena cordillera de la región de Valparaíso.

PURANOTICIA