Alumnos de la Escuela Industrial Superior de Valparaíso llevarán la robótica chilena a competencia mundial en Corea del Sur

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, y el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, despidieron al equipo de estudiantes de robótica “R2D2” que viajarán este viernes para representar no solo a la Escuela Industrial Superior de Valparaíso y a la región, sino que a todo Chile, en una importante competencia internacional de robótica que tendrá lugar en Seul, Corea del Sur.

La actividad permitió reconocer el esfuerzo, talento y dedicación de los jóvenes, quienes han destacado por su innovación y excelencia en el ámbito tecnológico, y quegracias a su esfuerzo se convirtieron en bicampeones nacionales, permitiéndoles viajar a Corea y competir con grandes potencias mundiales de la tecnología.

En la ocasión, los estudiantes recibieron una tablet que fue financiada a través del Fondo ORASMI de la Delegación Presidencial Regional debido a su excelencia académica. Dicha herramienta tecnológica buscarácontribuir y apoyar su preparación y desempeño durante la competencia internacional.

Las autoridades destacaron el compromiso de los jóvenes y valoraron el trabajo realizado por sus familias, docentes y el establecimiento educacional, resaltando que este tipo de iniciativas impulsan el desarrollo científico y tecnológico de las nuevas generaciones.

En ese sentido, el delegado Millones comentó que "estoy muy contento de acompañar a estos jóvenes de la Escuela Industrial de Valparaíso en su despedida porque van a representar a Chile en este campeonato de robótica en Corea. Quisimos darles un estímulo, como la camiseta para que representen al país y una tablet, por su aporte, por su trabajo, por su perseverancia y su disciplina. Para dedicarse a esta actividad tan relevante como lo es la robótica tienen que tener características y habilidades muy especiales estos jóvenes, y tenemos que estimularlos, apoyarlos y respaldarlos".

Por su parte, el seremi Klenner explicó que “estuvimos junto a nuestro Delegado Presidencial, hace un par de semanas, acá en la Escuela Industrial, conociendo al taller de robótica, conociendo a los estudiantes, y hoy los estamos despidiendo, porque están ad portas del viaje que van a hacer en representación de Chile. Estuvimos con sus familias, conversando y les deseamos mucho éxito en esta representación del país".

Bernardita Tapia, estudiante de 2º medio y parte del equipo R2D2, señaló que “para muchos este es su primer viaje, y es mucha la emoción de poder conocer más allá, de saber qué tienen los otros equipos, qué experiencia podemos traer, hacer charlas, incentivar a más jóvenes a que se unan a esta experiencia donde hay tecnología, robot y programación. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad, tanto para nuestro país como para nosotros que nos tocó representarlos. Seremos pioneros en poner un pie en Corea en esta competencia. Gracias a su apoyo, a su ayuda y a que nos escucharon, pudimos lograr esta meta ya que viajamos el viernes”.

Sumándose a sus palabras, Maiko Salaverria, también competidor y estudiante de 4to medio, sostuvo que “estamos super emocionados. Esto si se puede, vamos a poder viajar a darlo todo y esforzarnos al máximo. Estamos muy nerviosos y contentos porque esto es muy emocionante. Espero aprender muchas cosas, traer cosas nuevas y poder enseñarle a los demás compañeros y nuevas generaciones, poder conseguir el primer lugar, estar en el podio y ser los mejores”.

Carla Opazo, profesora de Física de la Escuela Industrial y, además, coach de los alumnos de robótica, comentó que “los chicos son bicampeones nacionales y vamos a una competencia súper importante y primera vez que se abre este cupo a nuestro país. Vamos con las expectativas muy altas y contentos de representar a nuestra región. Queremos dar las gracias por todos estos momentos, al Delegado, a los seremis de Educación y de Ciencias que nos han acompañado en todo este proceso, la verdad es que ha sido grato, de mucho trabajo y mucho esfuerzo, pero nos hemos sentido muy acompañados, sobre todo hoy con la tablet y la polera para los niños, no nos sentimos solos”.

Finalmente, Dayans Bernal, mamá de Martín Arancibia, explicó que “desde el primer momento hemos apostado por cada uno de los hijos, por este grupo que lleva harto tiempo y la verdad es que las expectativas son grandes porque los chicos son maravillosos, solamente al escucharlos, su desplante y los proyectos innovadores que ellos tienen. La verdad es que tienen todas las capacidades para poder lograr muchas cosas y por eso es que hay que captar esto y valorizarlo. Esto es sumamente emocionante para uno como apoderado, el poder ser valorado y escuchado, esto es un orgullo tremendo y algo maravilloso. Estamos totalmente agradecidos”.

La participación en la competencia internacional, que se desarrollará entre el 3 y el 5 de julio en Jeonju-si, Corea, representa una oportunidad para que los estudiantes intercambien experiencias con delegaciones de distintos países, amplíen sus conocimientos y proyecten el talento chileno en escenarios globales. Durante tres jornadas, el equipo buscará demostrar sus capacidades técnicas y compartir el trabajo desarrollado desde la educación técnico-profesional en la región.

PURANOTICIA