¿Alguien miente en La Moneda? Sobrino de José Antonio Kast siguió ligado a constructora tras su llegada a la Presidencia de la República

La participación empresarial de Esteban Maira Kast, sobrino del Presidente de la República, José Antonio Kast, vuelve a poner bajo un manto de dudas los eventuales conflictos de interés que podrían existir en el marco de un proyecto habitacional vinculado a la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar.

El caso involucra a iSiete Constructora, empresa vinculada a iSiete Servicios de Consultoría Inmobiliaria Limitada, que desarrolla un conjunto de 240 departamentos en la Ciudad Jardín, específicamente en Reñaca Alto, de los cuales 72 están destinados a familias damnificadas. La iniciativa se enmarca en el programa habitacional DS49 y se relaciona con el trabajo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), encabezado por Iván Poduje, quien depende jerárquicamente del Mandatario, tío de Esteban Maira Kast.

La fecha de salida de Maira Kast de la sociedad es ahora el punto central de la controversia. En la publicación donde Puranoticia.cl da a conocer el posible conflicto de intereses, fuentes cercanas a La Moneda señalaron a este medio que el sobrino del Presidente había dejado de ser accionista de iSiete el 12 de marzo de 2026, un día después de la llegada de José Antonio Kast a la primera magistratura del país.

Sin embargo, un extracto de escritura pública del Diario Oficial, correspondiente a una modificación societaria otorgada el 28 de julio de 2026, consigna que Esteban Maira Kast vendió y cedió su participación a Imperial Servicios Profesionales Limitada. Así, el documento sitúa la cesión más de cuatro meses después de la fecha comunicada desde el entorno del Gobierno, una discrepancia que hace más que llamar la atención.

SALIDA DE MAIRA KAST

El extracto notarial al que accedió Puranoticia.cl da cuenta de que, mediante escritura pública del 28 de julio de 2026, los entonces socios de iSiete Servicios de Consultoría Inmobiliaria Limitada acordaron modificar la composición de la sociedad.

Entre las operaciones consignadas en el documento publicado en el Diario Oficial aparece expresamente la venta, cesión y transferencia de los derechos sociales de Esteban José Maira Kast a Imperial Servicios Profesionales Limitada.

Cabe hacer presente que la modificación no se limita a la participación del sobrino del Presidente de la República. Francisco Álamos Rojas cedió un 35,36% a Imperial; Felipe Doren Villaseca transfirió un 4,8%; y Juan Pablo Gazmuri Berdichevsky traspasó un 5,64% a la misma sociedad, además de ceder un 0,20% a Rodrigo Granic Silva. Como consecuencia de estas operaciones, los cuatro socios se retiraron de la empresa.

De esta manera, la nueva composición quedó integrada por Imperial Servicios Profesionales Limitada, con el 99,80% de los derechos sociales, y Rodrigo Granic Silva, con el 0,20% restante. En tanto, el capital social de la firma se mantuvo en un millón de pesos ($1.000.000), de acuerdo con el texto de la modificación estatutaria.

Estos antecedentes documentales contrastan con la versión entregada anteriormente a este medio desde fuentes cercanas a La Moneda. Si Esteban Maira Kast había dejado de ser accionista el 12 de marzo, como se informó entonces, la escritura de julio plantea una pregunta concreta: ¿por qué la información salida de los pasillos de La Moneda respecto al sobrino del Presidente no coincide con el documento societario?

ROL DEL MINVU EN EL PROYECTO

La relevancia pública de esta discrepancia está relacionada directamente con los proyectos habitacionales vinculados a iSiete. En Reñaca Alto, la constructora ligada al sobrino del Presidente Kast desarrolla un conjunto de 240 departamentos en Camino Internacional #1380, en Viña del Mar. De ese total, 72 viviendas –equivalentes al 30%– están destinadas a familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024, mientras que las 168 restantes corresponden a familias regulares.

La iniciativa está acogida al Fondo Solidario de Elección de Vivienda, correspondiente al programa DS49. Por ello, la participación de un familiar del Jefe de Estado en una sociedad vinculada a la empresa constructora plantea una serie de interrogantes sobre la transparencia, la trazabilidad de las relaciones societarias y las garantías de imparcialidad en el contexto de la reconstrucción tras esta catástrofe en Viña del Mar.

El asunto adquiere una dimensión adicional por la relación jerárquica entre el Presidente y el titular del Minvu. Iván Poduje encabeza la cartera responsable de las políticas habitacionales y de las tareas de reconstrucción que competen al ministerio. José Antonio Kast, además de ser su superior político, es tío de Esteban Maira Kast, quien aparece en los antecedentes societarios como socio de iSiete y como una de las personas facultadas para administrar y representar la firma antes de su salida.

LAS DUDAS QUE SIGUEN ABIERTAS

La relación familiar, por sí sola, no demuestra que el Presidente haya intervenido en la adjudicación, ejecución o fiscalización del proyecto, ni que exista una irregularidad contractual. Sin embargo, la fecha de salida de Maira Kast es un antecedente relevante para reconstruir durante cuánto tiempo estuvo ligado a la sociedad mientras su tío ejercía la Presidencia y el Gobierno llevaba adelante la reconstrucción.

Cabe recordar que José Antonio Kast resultó electo como Presidente de la República en la segunda vuelta de diciembre de 2025 y asumió el cargo el 11 de marzo de 2026. La escritura del 28 de julio que registra la cesión de derechos de su sobrino se otorgó más de siete meses después de la Elección Presidencial y más de cuatro meses después de la fecha de salida informada por fuentes cercanas a La Moneda.

El período es relevante para establecer la cronología de los hechos. Según los antecedentes entregados anteriormente a Puranoticia.cl, los proyectos DS49 de Reñaca Alto –y otros dos similares en San Bernardo– habrían sido adjudicados por el Serviu en 2023 y 2024, durante el Gobierno de Gabriel Boric. Esa información sitúa el origen de las iniciativas en la administración anterior, pero no resuelve la discrepancia respecto de la permanencia de Esteban Maira Kast en la sociedad durante 2026.

Así, en un proceso de reconstrucción que involucra recursos públicos y a familias que perdieron sus viviendas y que siguen sufriendo por la indolencia y la incertidumbre de no saber cuándo tendrán sus casas, la transparencia sobre los vínculos societarios y las fechas efectivas de salida de sus participantes resulta fundamental. En este caso, la documentación publicada en el Diario Oficial deja una diferencia concreta entre la fecha comunicada desde el entorno de La Moneda y la que consta en la modificación societaria, un punto que las partes involucradas deben aclarar.

PURANOTICIA