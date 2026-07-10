Algarrobo incorpora nueva ambulancia para reforzar la atención de emergencias en el Cesfam

La Municipalidad de Algarrobo puso en servicio una nueva ambulancia destinada al Centro de Salud Familiar (Cesfam), vehículo adquirido íntegramente con recursos municipales mediante una inversión de $93 millones más IVA. Esta incorporación permitirá fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar el traslado oportuno de pacientes, beneficiando directamente a los vecinos y vecinas de la comuna.

La adquisición forma parte de las acciones impulsadas por la administración comunal para fortalecer la atención primaria de salud, reforzando la capacidad operativa del Cesfam y mejorando la calidad de los servicios que se entregan a la comunidad.

El alcalde Marco Antonio González destacó que "la salud de nuestros vecinos es una prioridad. Esta nueva ambulancia, financiada íntegramente con recursos propios de la Municipalidad, representa un esfuerzo importante de nuestra gestión para fortalecer la atención de emergencias y entregar un servicio más seguro, digno y oportuno. Seguiremos impulsando iniciativas que respondan a las necesidades de la comunidad y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de Algarrobo".

Por su parte, la presidenta del Consejo Comunal de Salud (Cosal), Sandra Vega, valoró que "como vecina de Algarrobo, me da mucha tranquilidad saber que hoy contamos con una nueva ambulancia. En una emergencia, cada minuto cuenta, y tener un vehículo moderno que fortalezca la atención y los traslados es una gran noticia para toda la comunidad. Se agradece que se siga invirtiendo en salud, porque esto significa una mejor atención y mayor seguridad para todos quienes vivimos en la comuna”.

La nueva ambulancia permitirá optimizar los traslados asistenciales y fortalecer la respuesta de la atención primaria frente a situaciones de urgencia, entregando mejores condiciones tanto para los pacientes como para los equipos de salud.

PURANOTICIA