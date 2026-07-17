Algarrobo despliega amplio contingente de funcionarios para enfrentar precipitaciones

La Municipalidad de Algarrobo mantiene un amplio operativo de emergencia para enfrentar los efectos del sistema frontal que afecta a la comuna y gran parte de la zona central del país. Durante las últimas 24 horas se han registrado 53,6 milímetros de agua caída, según datos proporcionados por la Cofradía Náutica del Pacífico, además de vientos que han alcanzado los 22 nudos, equivalentes a cerca de 40 kilómetros por hora.

Actualmente, cerca de 50 funcionarios municipales se encuentran trabajando en terreno y en labores de coordinación para atender las contingencias derivadas de las lluvias y vientos. El despliegue considera personal de Gestión del Riesgo de Desastres, Medio Ambiente, Aseo y Ornato, Seguridad Pública, maquinaria municipal y recursos técnicos. Las labores se desarrollan en coordinación con Bomberos, Carabineros, la Policía Marítima, empresas de servicios básicos y los organismos competentes.

El alcalde Marco Antonio González destacó que "nuestros equipos se encuentran desplegados en toda la comuna realizando un trabajo técnico y coordinado para enfrentar esta emergencia. Queremos transmitir tranquilidad a nuestros vecinos, porque estamos monitoreando permanentemente cada situación y actuando de manera oportuna para resguardar la seguridad de las personas. El llamado es a mantenerse informados por los canales oficiales y evitar exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo”.

Entre las principales situaciones atendidas se encuentran el cierre de una pista en Las Tinajas con Pescadores Poniente por acumulación de agua; el cierre del acceso por la subida al cementerio en Bosques de Algarrobo por caída de árboles; la interrupción del tránsito en la Ruta F-820 por afectación a una línea de alta tensión; y la supervisión de daños en el borde costero, en las inmediaciones de Café Mandrake.

Hasta el momento, el municipio mantiene monitoreo permanente de los puntos críticos y continúa atendiendo las distintas situaciones producto del sistema frontal.

En materia de salud, el SAPU mantiene su funcionamiento 24 horas. El Cesfam realizó teleconsultas para las horas médicas programadas y los servicios de Farmacia y SOME funcionarán hasta las 16:00 horas.

Debido a la emergencia, se mantienen suspendidos temporalmente el retiro de residuos domiciliarios y la distribución de agua mediante camiones aljibe, servicios que serán retomados cuando las condiciones operativas lo permitan.

La Municipalidad de Algarrobo reiteró el llamado a evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por sectores anegados o con riesgo de caída de árboles y mantenerse informados exclusivamente a través de los canales oficiales. El número de emergencias 1465 permanece operativo las 24 horas.

PURANOTICIA