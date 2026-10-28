Algarrobo confirma espectáculo de fuegos artificiales para recibir el 2027: show se extenderá por cerca de 15 minutos

El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González Candia, confirmó el regreso de los fuegos artificiales de Año Nuevo.

El espectáculo tendrá una duración aproximada de 15 minutos y contempla cerca de 4.880 disparos y efectos pirotécnicos, distribuidos en distintas fases, con composiciones de luces, cascadas, palmeras y efectos multicolores que culminarán con una presentación final.

"Una tradición que regresa para reunir a las familias, recibir a nuestros visitantes y dar un nuevo impulso al turismo y al comercio local, en nuestra querida Capital Náutica de Chile", escribió el Municipio en redes sociales.

"¡𝐏𝐫𝐞𝐩𝐚́𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐩𝐞𝐝𝐢𝐫 𝐞𝐥 𝐚𝐧̃𝐨 𝐲 𝐝𝐚𝐫𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐚𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟕 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐧𝐨𝐬𝐨𝐭𝐫𝐨𝐬!", agregaron.

La Municipalidad de Algarrobo informó que fue adjudicada la licitación pública para la realización del espectáculo pirotécnico “Año Nuevo en el Mar 2026-2027”.

La propuesta adjudicada incorpora características orientadas a reducir el impacto acústico y ambiental del espectáculo, de acuerdo con las especificaciones técnicas consideradas en el proceso de licitación.

Se contempla el uso de material pirotécnico descrito como de bajo impacto acústico, junto con componentes y materiales cuyas propiedades ambientales deberán ajustarse a las condiciones técnicas establecidas para la ejecución del servicio.

Asimismo, el diseño considera avisos previos al inicio del espectáculo, programados aproximadamente para las 23:30, 23:45 y 23:59 horas, mediante elementos pirotécnicos especiales de baja intensidad identificados como GreenStar. Estas señales buscan anticipar el comienzo de la presentación y entregar información previa a la comunidad.

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