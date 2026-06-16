Alertan baja vacunación contra la influenza en Valparaíso y llaman a reforzar inmunización antes de vacaciones de invierno

Actualmente la región de Valparaíso está baja en los indicadores de vacunación contra la Influenza, con un 71,7% de avance de vacunación, tres puntos porcentuales por debajo del nivel nacional, que está con un 74%. Los públicos objetivos más bajos son: los adultos mayores, con un 56.8% de avance y los niños(as) entre 6 meses a 5 años, con un 62.5%.

La Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan comentó que "estamos preocupados porque nuestros índices de vacunación a nivel regional están bajos. Nuestra meta es de un 85% y llevamos apenas un 71.7%, principalmente en las personas mayores y en los niños entre 6 meses a 5 años. Por lo tanto, el llamado es a reforzar la vacunación, y también a seguir la campaña del Gobierno con el #Teamcuidarnos".

"Como autoridad sanitaria en la región estamos en constante comunicación con los hospitales, con los centros de atención primaria, donde se ha extendido el horario de atención, donde se han transformado las horas de atención de crónicos a mayor morbilidad, para robustecer el componente de frenar la curva respiratoria, pero lo principal sigue siendo la vacunación. También lavarse las manos cuando llego de ir a comprar, de estar en la calle, de tener contacto con las personas. Además, si estoy con síntomas respiratorios, usar mascarilla es tremendamente importante, si yo me cuido, nos cuidamos todos”, recalcó la autoridad.

Por su parte, el alcalde de Limache, Luciano Valenzuela, señaló que “creemos que el cuidado es tarea de todos y por eso como municipio nos hemos puesto a disposición del Servicio de Salud para complementar y trabajar colaborativamente. Hemos tenido una muy buena participación, pero queremos hacer un llamado especialmente a los adultos mayores de la comuna, es la brecha que nos está faltando. Estamos sobre el 79% de vacunación, son números muy buenos, pero van a ser mejores cuando tengamos a nuestros adultos mayores vacunados”.

En esa línea, la seremi de Gobierno, Rosario Pérez, indicó que “en nuestra región de Valparaíso estamos por debajo de las cifras, tenemos que redoblar esfuerzos para que aquellos adultos mayores se acerquen a vacunar. Es muy importante, tal como lo ha señalado la Seremi, y es por eso que el llamado es a toda la región de Valparaíso. Tenemos 180 vacunatorios en toda nuestra región. En cada una de las comunas hay un vacunatorio, usted acérquese. La vacuna es gratuita, es segura. Hoy día estamos pronto a las vacaciones, donde vamos a compartir en espacios públicos, y, por tanto, el llamado se redobla, es más importante para que podamos disfrutar en familia de estas vacaciones de invierno”.

CUIDADOS EN VACACIONES

Según reporte Epidemiológico N° 22 (semana del 31 de mayo al 6 de junio) los virus que estarían predominando en la región serían el Rinovirus, con un 53%, seguido de la Influenza, con un 19%. Por lo tanto y en esa línea, la Dra. Luan también hizo un llamado a niños, niñas y jóvenes, quienes están prontos a salir de vacaciones de invierno a reforzar los cuidados en medio de la circulación viral.

“Si bien la influenza está en segundo lugar es gracias a las personas que ya se han vacunado, pero efectivamente ahora que se acercan las vacaciones de invierno también cambian los lugares, ya no son los colegios, ahora pueden ser los malls, el cine, los parques. Ahí quizás el tema del aire libre favorece un poco más, pero la idea es no quedarse encerrado en la casa, no estar pegado a las pantallas, sino tratar de salir y hacer un poco más de actividad los días que esté un poquitito más agradable”, comentó la autoridad sanitaria.

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