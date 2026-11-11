La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la provincia de San Felipe y las comunas de Los Andes y San Esteban por crecida del río Aconcagua.

De acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA), entre el jueves 5 y el martes 10 de noviembre de 2026 se han registrado incrementos significativos de caudal en distintas estaciones de la cuenca del río Aconcagua.

Destacando de entre ellas la estación “Aconcagua en Chacabuquito”, cuyo caudal aumentó de 58,16 a 129,29 m³/s a las 20:00 horas del 10 de noviembre, equivalente al 85,8 % de su umbral amarillo referencial. Asimismo, se registraron incrementos en las estaciones “Aconcagua en San Felipe 2” y otros tributarios de la cuenca alta.

Del mismo modo, las observaciones en terreno dan cuenta de aumentos de caudal y nivel en los ríos Juncal, Juncalillo, Colorado, Riecillos y Blanco, y la activación persistente de diversas quebradas entre los sectores de Río Blanco y Portillo. Por otra parte, se ha reportado la inhabilitación del canal de Colbún que alimenta la central Los Quilos, condición que hace necesario monitorear sus efectos sobre la distribución de los caudales del río Colorado y sus aportes al río Aconcagua.

Cabe mencionar, que los antecedentes de la altura de nieve evidencian una disminución de su espesor en estaciones de alta montaña, destacando entre ellas la estación Portillo, que disminuyó de 209 a 169 cm entre el 5 y 11 de noviembre. Si bien esta disminución constituye un antecedente relevante para el análisis hidrológico, no permite cuantificar su contribución a los caudales observados.

Por otra parte, existe la probabilidad de que continúen registrándose incrementos de caudal y desbordes puntuales, por lo que, se hace necesario reforzar el monitoreo preventivo de los cauces, riberas, sectores habitados e infraestructura emplazada en áreas susceptibles de afectación.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, la Dirección Regional del Senapred declara Alerta Temprana Preventiva para las provincias de San Felipe y las comunas de Los Andes y San Esteban por crecida, vigente a contar de este miércoles y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

(Imagen: Carlos Figueroa Rojas / Wikipedia)

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