Alerta por heladas en la región de Valparaíso: Ministerio de Agricultura entrega claves urgentes para proteger cultivos y ganado

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia por heladas que afectarán el territorio comprendido entre las regiones de Valparaíso y Biobío. Ante este escenario, la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres (UGRA) del Ministerio de Agricultura encendió las alarmas preventivas y entregó un set de recomendaciones críticas para el sector silvoagropecuario local.

"Año a año las heladas ponen a prueba el trabajo de miles de agricultores y ganaderos en todo Chile, pero con información, planificación y prevención, podemos reducir su impacto y proteger nuestras cosechas y ganado", advirtieron desde el organismo técnico.

Para los agricultores de la región de Valparaíso, el llamado principal es a la preparación anticipada del terreno. Las recomendaciones clave incluyen:

Manejo hídrico y de suelo: Mantener el suelo húmedo, ya que la cobertura vegetal ayuda a conservar el calor de la tierra.

Mantener el suelo húmedo, ya que la cobertura vegetal ayuda a conservar el calor de la tierra. Labores suspendidas: Se aconseja evitar por completo las podas y aplazar el riego por aspersión durante las noches más frías.

Se aconseja evitar por completo las podas y aplazar el riego por aspersión durante las noches más frías. Nutrición vegetal: Evitar la fertilización con nitrógeno antes de que ocurra la helada y priorizar el uso de variedades de cultivos más resistentes al frío.

Por el lado ganadero y apícola, el foco está puesto en el resguardo térmico:

"En ganadería, prepare refugios y cuide especialmente a los animales recién nacidos", señalaron, agregando que es vital evitar el acceso de los animales a praderas escarchadas y asegurarles una buena alimentación para mantener su energía. En tanto, para la apicultura, la instrucción es "reducir las aberturas de las colmenas y verificar que tengan alimento suficiente", evitando traslados innecesarios.

Las autoridades enfatizaron que la prevención digital es gratuita y accesible. A través de la plataforma agromet.cl, los productores pueden registrarse para recibir alertas tempranas directamente en sus teléfonos o correos electrónicos seleccionando su estación meteorológica más cercana.

Como recordatorio final para enfrentar esta contingencia en la zona central, el instructivo cierra con una premisa clara: "Prepararse hoy es cosechar tranquilidad mañana".

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