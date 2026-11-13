Alerta por altas temperaturas: fiscalizan condiciones laborales de trabajadores agrícolas en La Cruz

En el marco de la Alerta Temprana Preventiva por altas temperaturas emitida por Senapred, autoridades regionales realizaron una jornada de socioeducación y fiscalización en un predio agrícola de La Cruz, para reforzar las medidas de prevención y autocuidado entre trabajadores que desarrollan labores al aire libre.

Las autoridades entregaron recomendaciones para prevenir enfermedades asociadas a las altas temperaturas y la exposición a radiación ultravioleta, condiciones que pueden provocar agotamiento, calambres y golpes de calor, además de daños acumulativos en la piel que aumentan el riesgo de cáncer cutáneo.

La delegada presidencial provincial de Quillota, Pilar Cuevas, afirmó que "el Presidente nos ha pedido estar en terreno, cuidar a las personas y garantizar que puedan desarrollar sus labores con seguridad, contando con el respaldo de la normativa vigente. La prevención es fundamental, especialmente frente a las temperaturas extremas que se proyectan para los próximos meses".

La seremi de Salud, Dra. Mariol Luan Pérez, señaló que "estamos concientizando a empleadores respecto a los cuidados que hay que tener frente a las altas temperaturas, la hidratación constante, las pausas de hidratación, también tratar de mantenerse al resguardo en la sombra, usar ropa lo más holgada posible y colores claros. La idea es mantenernos hidratados durante el día con sorbitos de agua, ideal tratar de completar los 3 litros en el día y pausas a la sombra cada 1 hora".

Por su parte, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, destacó que "sabemos que durante el verano, dada las altas temperaturas, hay riesgos para la salud e integridad de los trabajadores. Desde el Ministerio del Trabajo hemos estado presentes hablando sobre sus derechos laborales, donde lo importante es que haya un acuerdo con sus empleadores, para que con altas temperaturas puedan acordar jornadas de trabajo donde no se genere un riesgo para su salud".

El seremi de Agricultura, Nicolás Prado, sostuvo que "esta instancia de articulación entre distintos ministerios es fundamental para avanzar en mejores condiciones laborales para nuestros trabajadores y trabajadoras agrícolas. Hoy enfrentamos el desafío del envejecimiento de la fuerza laboral en el campo y la necesidad de incentivar a las nuevas generaciones a permanecer en el mundo rural. Por eso, es importante seguir trabajando junto a los empleadores para generar condiciones más favorables, que permitan desarrollar la actividad agrícola, fortalecer la producción de alimentos y mantener vivos nuestros territorios rurales”.

El director del Instituto de Seguridad Laboral, Mario Villanueva, recalcó que "hicimos una explicación de una trilogía básica respecto de lo que son los riesgos en el verano, que es la sombra, la hidratación y los horarios. Las empresas tienen que tener un punto de vista muy estratégico respecto de cuáles son los horarios con mayor posibilidad de calor extremo y en esos horarios tener la jornada laboral con rutinas muy similares todos los días para evitar que la gente pueda insolarse o tomar estos riesgos de calor tan fuerte".

Por último, la alcaldesa de la comuna de La Cruz, Filomena Navia, indicó que "lo que hicimos hoy día acá es venir a recordar que es importante cuidarse, que las autoridades estamos a disposición, entregando elementos de protección y, por supuesto, valorando la oportunidad laboral y el cuidado de los trabajadores y trabajadoras".

La protección de las personas trabajadoras también constituye una obligación de los empleadores. En este sentido, el Decreto Supremo N° 594 establece las condiciones sanitarias y ambientales básicas que deben cumplir los lugares de trabajo, incluyendo la gestión de los riesgos asociados a la exposición a radiación UV de origen solar y altas temperaturas.

Entre las medidas exigidas se encuentra disponer permanentemente de al menos tres litros de agua fresca por trabajador al día, en cantidad suficiente para facilitar su consumo cada 15 a 20 minutos; informar y capacitar sobre los riesgos y sus medidas de control; identificar los puestos de trabajo expuestos; proporcionar elementos de protección adecuados y establecer pausas y espacios de sombra.

PURANOTICIA