Alcaldesas Ripamonti y Nieto dan el vamos a temporada de cruceros en Puerto Valparaíso

Con la recalada del MS Fridtjof Nansen, perteneciente a la línea HX Expeditions, Puerto Valparaíso dio inicio este sábado, 17 de octubre, a la temporada de cruceros 2026-2027, que contempla 30 arribos programados hasta abril del próximo año, lo que representa un 25% más que el ciclo anterior.

Durante su estadía en el puerto, la nave de pasajeros fue visitada por las alcaldesas de Valparaíso y Viña del Mar, Camila Nieto y Macarena Ripamonti, respectivamente; junto al presidente del Directorio de Puerto Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, al seremi de Economía, Cristian Mella y la directora de Sernatur, Carolina Carrasco, oportunidad en la que compartieron con el capitán del crucero, Jorn Bowitzy, y pudieron recorrer las distintas instalaciones de la embarcación.

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que “para la Municipalidad de Valparaíso y para nuestra ciudad es fundamental poder mantener la recalada de los cruceros, por lo que esto implica para la Ciudad de Valparaíso, lo que implica para nuestro turismo y también en la generación de empleo y para una de las vocaciones principales que tiene la ciudad, que es la vocación turística patrimonial y también la vocación portuaria”.

La jefa comunal porteña agregó que “recibimos con alegría tener un porcentaje mayor de recaladas que el año pasado, pero sabemos también que los desafíos en materia de crucero son bastante importantes. Necesitamos avanzar prontamente en la creación y en la construcción del muelle exclusivo prioritario para los cruceros, porque sabemos que necesitamos darle certeza a la industria. Y, por supuesto, mientras eso sucede desde el municipio, seguimos fortaleciendo nuestra red y nuestro ecosistema turístico de la ciudad y también haciéndonos cargo de elementos básicos para poder activar el turismo, como son la limpieza y la seguridad de la ciudad de Valparaíso y, por supuesto, el fortalecimiento de la marca ciudad y de la oferta gastronómica y turística que tenemos en nuestra comuna de Valparaíso”.

Por su parte, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, destacó que “en Viña del Mar estamos muy felices y estamos dispuestas en esta actividad que inaugura una temporada muy fantástica de cruceros y sus recaladas en la comuna de Valparaíso, nuestra comuna hermana. Estamos muy contentos también junto a Concón de la llegada de nuevos turistas y de la oportunidad también que impulsa y reactiva el desarrollo económico de todas las comunas y, sobre todo, también de Valparaíso. Nosotros trabajamos muy unidos y esperamos que a todas las comunas de la región de Valparaíso les vaya muy bien, sobre todo en contexto en los que necesitamos reactivación y dinamismo económico. Estamos felices del trabajo que hace el Puerto de Valparaíso y también felices del trabajo que realiza la comuna de Valparaíso”.

El seremi de Economía, Cristian Mella, destacó que “esto, ciertamente, posiciona a Valparaíso como un gran destino turístico internacional y dinamiza la economía local, tanto de las comunas que están aledañas como de las comunas vecinas. Ciertamente, es una oportunidad muy importante para los tour operadores, los hoteleros, obviamente para los restaurantes y, claramente, es un apoyo muy importante en momentos en que el empleo está muy complejo, pero ciertamente genera muchas oportunidades para emprendedores y para microempresas y pequeñas empresas.

Finalmente, Carolina Carrasco, directora regional de Sernatur, acotó que “desde el turismo estamos muy contentos de este nuevo aumento en las recaladas de cruceros, principalmente porque acabamos de tener el premio de los Best Travel Awards del turismo, el mejor destino de crucero, y eso queremos mantenerlo y reforzarlo. Pero sobre todo nos estamos preparando para que quienes nos visitan tengan una excelente experiencia y vuelvan a venir”.

Esta primera nave de pasajeros, que viene desde el puerto de Callao, Perú, y tiene como próximo destino Niebla, en la región de Los Ríos, es de tipo turismo aventura que usa baterías ecológicas para cuidar el medio ambiente mientras navega por los lugares más gélidos del planeta. Con capacidad para 500 pasajeros, este buque noruego está preparado para navegar con seguridad entre bloques de hielo.

PURANOTICIA