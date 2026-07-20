Alcaldesa Ripamonti pide apoyo para pymes que han sufrido pérdidas por corte de luz prolongado en Viña del Mar

Tras el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres comunal (Cogrid) que se realizó la mañana de este lunes para evaluar los efectos y ejecutar soluciones a los problemas que han dejado los sistemas frontales, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti manifestó su preocupación por los más de 4 mil clientes que se encuentran sin energía eléctrica en los sectores más vulnerables y la pérdida que han sufrido los pequeños comerciantes de la comuna.

La autoridad expresó que “como Cogrid, donde participan las unidades del municipio y también hay representantes de la Delegación, por lo tanto, el propio Presidente de la República en la región, elevamos cuatro puntos que son fundamentales para nosotros. El primero son los casi 4 mil clientes de Viña del Mar que todavía no tienen luz, es decir, 4 días sin electricidad, eso es fatal. Muchas personas, desde que tienen una condición crítica de salud, hasta los pequeños emprendedores, dueños de minimarket, de bazares de barrio que lo han perdido todo. Esperamos que para ellos desde el ministerio de Economía, por ejemplo, se pueda levantar un apoyo a todos los que han perdido su capacidad económica sobre todo cuando en esta región existe casi dos cifras de desempleo, realmente ha sido muy grave”.

SOLICITUDES NO RESPONDIDAS

En cuanto a la gestión de la emergencia, la jefa comunal manifestó su inquietud respecto a las respuestas a las fichas Alfa, que son las comunicaciones que como municipio se hacen para elevar las solicitudes al Gobierno nacional a través de la delegación.

“Hay cerca de 4 que todavía no han sido respondidas, entre ellas, la maquinaria que pedimos para reparar la calle Calafquén, que son especiales. En principio nos respondieron que no era necesario, pero estamos insistiendo en que aunque sea una zona en que los vecinos tengan mayor capacidad, muchos de ellos año a año con sus propios recursos financian las maquinarias, creemos que también es una posibilidad que tiene el Estado de Chile de poder acompañarlos, sobre todo porque entendemos que el delegado ha estado ahí, entonces está en sus manos poder entregar una maquinaria para reparar el sector”, precisó.

En segundo lugar, añadió “que están las maquinarias que son necesarias para ampliar la capacidad de recepción de agua en el estero Reñaca. Hay muchos sedimentos que cayeron con la lluvia anterior y también es algo que están evaluando, porque no han autorizado dónde vamos a disponer finalmente esos residuos. Es bastante extraño, porque si se solicita una maquinaria para limpiar un estero hay que también considerar adónde se van a botar esos desechos”.

EVACUACIÓN

En cuanto al riesgo de remoción en masa en algunos puntos de la comuna, la alcaldesa dijo que “como municipio ya partimos evacuando personas, hemos ido notificando y estamos pidiendo también el auxilio de la fuerza pública, porque en algunos casos hay quienes no quieren salir y durante el día de hoy y mañana hay un peligro cierto de que sus casas se puedan derrumbar y con eso peligra su vida. Probablemente no se entiende la magnitud de lo que significa una evacuación cuando en estos momentos ha parado un poco la lluvia, pero en los sectores hay mucha vulnerabilidad y personas que necesitamos cuidar y albergar en nuestros recintos, para que no estén en peligro”.

Especificó que “hay una situación bastante agravada, ya que la capacidad de absorción del suelo está al máximo y de acuerdo a lo que nos ha informado la Armada, para mañana podríamos alcanzar probablemente más de 60 mm. Así que creo que tenemos que estar alerta. Nosotros ya comenzamos el proceso de evacuar, pero elevamos a la delegación la posibilidad de que nos ayuden con un perímetro de seguridad o con una alerta SAE preventiva, tal como lo hicieron para los puentes del estero Marga Marga y Reñaca”.

ALBERGUES

En cuanto a la situación de los albergues, la alcaldesa informó que los dos han sido ocupados por poco menos de un centenar de personas. “Además hay un albergue para personas en situación de calle, algunas de las cuales necesitan medicación, y en otro hemos podido recibir familias que en algunos casos han pedido su casa completamente.

Respecto de ello, la jefa comunal indicó que “también estamos haciendo ese levantamiento para ver cómo el Estado de Chile va a compensar económicamente o si va a entregar bancos de alimentos, tarjetas o si se va a poner con la reconstrucción de viviendas. Hay que ver cuál es el criterio, pues en eventos anteriores, a las 24 o 48 horas ya estaban habilitados ciertos bonos de apoyo económico. En este caso todavía no lo hemos visto y esperamos que eso se apure lo más rápido posible”.

PURANOTICIA