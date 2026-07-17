Alcaldesa Ripamonti pide activar alertas SAE por riesgo de remociones en masa en quebradas de Viña del Mar

En una nueva sesión del Comité Comunal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) que se realizó en el estadio Sausalito, la alcaldesa Macarena Ripamonti entregó un completo informe a Senapred y Sernageomin, sobre el riesgo de remoción en masa en puntos críticos que se han identificado en Viña del Mar y la gestión que se ha realizado en la comuna durante la emergencia climática.

En la reunión participaron representantes de la Armada de Chile, el Capitán de Puerto Jacob Silva, de Carabineros, de la Defensa Civil, de la seremi de Transportes, el seremi de Seguridad, Hernán Silva, y directores municipales.

En la ocasión, la jefa comunal informó que “como municipio le entregamos a Sernageomin y Senapred información concreta sobre los riesgos de remoción en masa en las quebradas de Viña del Mar, que es lo que más nos preocupa, para que dispongan las alertas SAE correspondientes para las quebradas, la zonas afectadas por el incendio y en otras que son de riesgo, que es lo que más nos tiene preocupados en este momento”.

Al respecto, Ripamonti señaló que “las precipitaciones que han caído todos estos días van a generar una debilidad en el suelo de las quebradas más importantes de Viña del Mar y es allí, en esa casa, en ese asentamiento precario que me preocupa que pueda existir un desastre; de hecho en Miraflores se registró una evacuación porque una vivienda, con una familia adentro, se deslizó. Eso que está pasando ahora, lo estamos advirtiendo hace dos días. No es una exageración, es la perspectiva y gestión de riesgo que tiene que tener la autoridad, pero también la comunidad, y si estamos en riesgo, tomar las medidas necesarias cuando es de día”.

ALERTAS SAE SOBRE ESTERO MARGA MARGA

Respecto de las alertas de emergencia por los esteros Marga Marga y Reñaca, la alcaldesa dijo que “según lo que nos informó la Dirección de Obras Hidráulicas, no se van a desbordar esta noche, sin embargo, han querido que la comunidad esté alerta, porque si las precipitaciones aumentan es posible que estos cauces se desborden y tengamos que evacuar las zonas aledañas”.

En tal sentido, Ripamonti contó que “según lo que nos informó la Armada de Chile, las precipitaciones y el viento deberían ir bajando a eso de las dos de la mañana y de ahí vendría una ventana temporal en la que podemos reparar casas. Si bien habrá precipitaciones, éstas van a ser más suaves, pero tenemos que estar alerta”.

“No solamente tenemos un temporal -agregó- sino que esto se conjuga con marejadas anormales, por lo tanto, la salida en la desembocadura de los esteros está muy complicada”, puntualizó.

DESPLIEGUE COMUNAL

En cuanto al balance de la gestión de emergencia comunal, la alcaldesa informó que “tenemos más de 1.600 entregas que se han solicitado por diferentes vías, desde sacos fluviales, nylon hasta personas pidiendo que los vayan a buscar por tener que salir de sus hogares para dormir esta noche en un albergue”.

Al respecto detalló que “tenemos dos albergues habilitados en este momento, uno que tiene cerca de 40 personas y otro que tiene del orden de 27 familias y se espera la llegada de cerca de 30 familias de Manuel Bustos y Lomas Latorre que se estaban desplazando hasta el liceo José Francisco Vergara en Gómez Carreño”.

Cabe recordar que los números dispuestos por el municipio para reportar emergencias o solicitudes de la comunidad son: +56 973867772 y +56 968328163.

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