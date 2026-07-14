Alcaldesa Ripamonti acompañó a familiares en velorio y funeral de víctimas de tragedia en feria Caupolicán de Viña del Mar

Para entregar las condolencias en nombre de la ciudad y de manera personal, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, acompañó a familiares al velorio y funeral de víctimas del atropello en la feria Caupolicán.

A primera hora de este martes, la jefa comunal llegó hasta el servicio velatorio que se realizó en la población Expresos Viña donde se velan los restos de la familia Millacura.

Posteriormente se dirigió a la sede del Club Deportivo Los Copihues de Miraflores Alto para asistir a la misa fúnebre de la pareja compuesta por Sonia Oyarzún y Rubén Olmedo.

La jefa comunal señaló que “desde el primer día, los equipos municipales han estado acompañando a las familias, porque para nosotros era muy importante estar presentes y apoyarlas en este momento tan doloroso y en nombre de toda la comunidad de Viña del Mar, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias. Estoy segura de que la ciudad entera comparte este profundo pesar”.

La alcaldesa manifestó que “hoy venimos a honrar la memoria de las víctimas, a entregar nuestro cariño y a reiterar nuestro compromiso de brindar toda la colaboración que las familias necesiten, tanto en el ámbito social como jurídico y en todo aquello que esté a nuestro alcance”.

“Por eso - dijo- hemos acompañado a las familias en los momentos más difíciles, tanto en la misa fúnebre como en los velorios realizados en Miraflores Alto y en Expresos Viña. Es nuestro deber y compromiso”, cerró.

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