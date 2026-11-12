Alcaldesa Nieto viajará con el Presidente Kast a Asia para conseguir respaldo internacional a candidatura de Valparaíso como sede del BBNJ

Una inesperada integrante tendrá la comitiva que acompañará al Presidente José Antonio Kast en su próxima gira por Asia: la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, quien viajará al continente para promover la candidatura de la Ciudad Puerto como sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar (BBNJ, por sus siglas en inglés).

La invitación llama la atención por el contraste político entre ambos. Nieto pertenece al Frente Amplio, mientras que Kast representa a un sector ubicado en las antípodas de la colectividad de la jefa comunal. Pese a esas diferencias, la alcaldesa formará parte de la delegación que acompañará al Mandatario en este recorrido internacional.

La participación de la autoridad porteña fue abordada durante la sesión del Concejo Municipal de este jueves, donde se informó que los gastos asociados al viaje serán cubiertos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la invitación extendida. En la misma instancia, el órgano colegiado aceptó el viaje de Nieto.

La gira presidencial comenzará este viernes 13 de noviembre y contempla visitas a Vietnam, China y Japón. Uno de sus principales hitos será la participación del Presidente Kast en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Shenzhen, China. El itinerario también considera encuentros con autoridades e inversionistas de los países que recibirán al Mandatario chileno.

En el caso de Valparaíso, el objetivo de la alcaldesa será conseguir respaldos internacionales para que la ciudad albergue la Secretaría del Tratado de Alta Mar, organismo vinculado a Naciones Unidas y dedicado a la protección de la biodiversidad marina. La decisión sobre su sede está prevista para enero de 2027.

Nieto explicó que "esta gira tiene un objetivo muy concreto: trabajar para que Valparaíso consiga los apoyos internacionales que necesita para albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar, una decisión que se va a tomar en enero de 2027 y que puede abrir una oportunidad histórica para nuestra ciudad".

Y agregó que "estamos hablando de que Valparaíso sea sede de un organismo internacional de Naciones Unidas dedicado a la protección de la biodiversidad marina, que reconoce nuestra vocación portuaria, marítima, científica y universitaria, y que puede generar nuevas oportunidades de desarrollo, empleo y actividad económica".

Por este motivo, destacó que "vamos a hacer todos los esfuerzos políticos y diplomáticos para fortalecer nuestra candidatura y sumar los respaldos que todavía necesitamos. Pero también llevamos una agenda propia para presentar las oportunidades que ofrece Valparaíso a empresas e inversionistas, conocer experiencias y generar vínculos que puedan traducirse en proyectos para la ciudad".

La primera autoridad de la Ciudad Puerto también aclaró respecto de su viaje que "no vamos a Asia como espectadores ni simplemente acompañando una agenda presidencial: vamos a representar los intereses de Valparaíso y a trabajar por ellos, con disposición a construir acuerdos con todos los sectores".

También explicó que "esto no significa desatender la ciudad. La gestión municipal sigue funcionando y yo voy a estar permanentemente atenta a lo que ocurra en Valparaíso. Además, este viaje no implica gasto de recursos municipales".

Por último, Nieto manifestó que "mi responsabilidad es aprovechar cada espacio y cada oportunidad para traer buenas noticias y abrir caminos para el futuro de nuestra ciudad. Le haremos llegar al Presidente nuestras demandas más sentidas: exigiremos la construcción del Cesfam Las Cañas, la definitiva reactivación de los ascensores, la ampliación del Hospital Carlos van Buren y la necesaria implementación de proyectos de inversión en la ciudad como Altamirano, paseo Wheelwright y otros".

De esta manera, la alcaldesa porteña buscará aprovechar la instancia internacional para posicionar la candidatura de Valparaíso y plantear ante el Presidente de la República una serie de demandas y proyectos pendientes para la comuna.

PURANOTICIA