Alcaldesa Nieto llama a los porteños a colaborar en la prevención ante intensas lluvias: "Vamos a necesitar de los vecinos"

La región de Valparaíso se prepara para enfrentar un intenso tren de sistemas frontales que, según los pronósticos meteorológicos, dejaría más de 200 milímetros de precipitaciones entre este jueves 15 y el domingo 18 de julio.

Se trata de un volumen de agua inusual para un periodo tan acotado, lo que ha llevado a los municipios a reforzar sus planes preventivos para reducir el riesgo de anegamientos, inundaciones y otras emergencias derivadas de las lluvias.

En ese contexto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, destacó el trabajo que ha desarrollado el Municipio de la Ciudad Puerto durante las últimas semanas, señalando al respecto que "estos despliegues han significado un arduo trabajo por parte de nuestros funcionarios y funcionarias, entendiendo que para evitar problemas mayores a causa de este fenómeno climático prevenir es fundamental".

Asimismo, explicó que "nos hemos enfocado en la limpieza de sumideros de aguas lluvia, de los tanques que tenemos en las quebradas y los embalses, con la intención de reducir las posibilidades de anegamiento e inundación".

La militante del Frente Amplio, además, subrayó que "hemos dispuesto de todas las fuerzas municipales para prevenir emergencias graves", aunque advirtió que el trabajo preventivo también requiere del compromiso de la comunidad. En esa línea, hizo un llamado a la ciudadanía y manifestó que "para ello también vamos a necesitar de los vecinos y vecinas, para que ustedes también puedan realizar labores necesarias para evitar situaciones que pongan en riesgo su vida y la de sus hogares".

Con el sistema frontal a pocas horas de arribar a la zona, el Municipio porteño mantiene activados sus equipos de emergencia y continúa desarrollando acciones preventivas en distintos puntos de la comuna, insistiendo en que la colaboración de la comunidad será clave para enfrentar de la mejor manera un evento meteorológico que se proyecta como uno de los más intensos de las últimas décadas.

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