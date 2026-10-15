Alcaldesa Nieto cuestiona lento avance de obras en avenida Altamirano: "El Gobierno y el MOP tienen que entender que es urgente"

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, cuestionó el lento avance de las obras destinadas a intervenir los socavones registrados en avenida Altamirano, una vía fundamental para la conectividad entre el plan de la ciudad y el cerro Playa Ancha.

Según señaló, los trabajos registran apenas un 10% de avance después de varias semanas del inicio de su ejecución, situación que calificó como "inaceptable".

La jefa comunal recordó que el proyecto ya había enfrentado retrasos en el inicio de las faenas por parte del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y manifestó su preocupación por el escaso progreso de una intervención que incide directamente en los desplazamientos de vecinos, trabajadores y estudiantes por este sector porteño.

"Es inaceptable que una obra tan crítica para Valparaíso registre apenas un 10% de avance después de meses de ejecución. Ya tuvimos que enfrentar retrasos por parte del MOP en el inicio de los trabajos y hoy nos encontramos con esta cifra, que nos preocupa profundamente y que exige explicaciones concretas", sostuvo.

Nieto recalcó que las obras en avenida Altamirano no corresponden a una intervención menor, ya que "estamos hablando de una intervención fundamental para la conectividad de Playa Ancha, que afecta directamente la vida cotidiana de vecinos, estudiantes, trabajadores y de todas las personas que transitan por este sector".

En ese contexto, advirtió que son los propios usuarios de la vía quienes enfrentan diariamente las consecuencias de los atrasos, con dificultades para desplazarse y una afectación al funcionamiento normal de la ciudad, que ya tiene otro problema de similares características en la calle Carampangue, también a los pies de Playa Ancha.

Ante ello, la autoridad comunal indicó que "el Gobierno y el Ministerio de Obras Públicas tienen que entender que esta obra es urgente y que no hay espacio para seguir acumulando retrasos. Necesitamos saber qué está pasando, cuáles son las medidas que se van a tomar -si es que las hay- para acelerar su ejecución y qué garantías existen de que se van a cumplir los plazos comprometidos".

Finalmente, insistió en que la intervención debe avanzar con mayor rapidez, debido a que "los vecinos de Valparaíso no pueden seguir esperando indefinidamente por una obra tan necesaria. Lo que corresponde es que se aceleren los trabajos, que haya claridad sobre los plazos y que se responda a la urgencia que vive Playa Ancha".

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