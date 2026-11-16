Alcaldesa Macarena Ripamonti trepa al tercer lugar nacional en imagen positiva y supera a figuras como Bachelet, Boric y Matthei

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se ubicó entre las figuras políticas con mejor evaluación ciudadana del país. Así lo reveló la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, que la posicionó en el tercer lugar del listado de imagen positiva, con un 58%, dos puntos más que en la medición de octubre.

La jefa comunal viñamarina sólo aparece detrás del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien lidera el ranking con un 64% de imagen positiva, y del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, que alcanza un 58%. La militante frenteamplista (FA) comparte este último porcentaje, pero ocupa el tercer puesto de la clasificación.

Un dato que destaca en esta medición es que los primeros cinco lugares están ocupados exclusivamente por alcaldes. Después de Vodanovic, Sichel y Ripamonti aparecen Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto, con un 56%, y Max Luksic, alcalde de Huechuraba, con un 55%.

Las cifras también muestran que los cinco jefes comunales superan a reconocidas figuras políticas que han competido por la Presidencia o han ejercido el cargo. Es el caso de Evelyn Matthei, cuya imagen positiva bajó de 59% a 54%; la expresidenta Michelle Bachelet, que se mantuvo en 51%; y el exmandatario Gabriel Boric, que descendió de 47% a 46%.

En cuanto a la alcaldesa de Viña del Mar, el sondeo también midió su nivel de conocimiento público. En ese apartado, Ripamonti alcanzó un 83%, frente al 82% registrado en octubre, ubicándose en el puesto 15 entre las figuras consultadas.

En el extremo contrario del ranking de imagen positiva aparecen el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien se mantiene en el último lugar con un 24%; la diputada Pamela Jiles, que registra un 32%, y el excandidato presidencial Franco Parisi, con un 34%.

Mientras Carmona no presentó variaciones respecto de octubre, Jiles subió dos puntos y Parisi mantuvo el mismo porcentaje de la medición anterior.

De esta manera, la encuesta de noviembre muestra a los alcaldes como las figuras políticas mejor evaluadas por la ciudadanía, con Macarena Ripamonti consolidada entre los tres primeros puestos a nivel nacional.

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