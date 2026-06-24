Alcaldesa de Quilpué solicita "más recursos y respaldo del Estado" para asumir mayores responsabilidades en seguridad

Tras el crimen de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, hizo hincapié en que no podemos “acostumbrarnos” a este tipo de tragedias.

“Como madre y como alcaldesa, comparto la indignación y la impotencia que sienten miles de familias. No podemos acostumbrarnos a que la delincuencia siga cobrando vidas inocentes ni a reaccionar únicamente después de cada tragedia”, sostuvo.

En los próximos días el Congreso discutirá nuevas medidas en materia de seguridad y el rol que deben cumplir los municipios (Ley de Seguridad). Al respecto, la autoridad comunal, fue enfática. “Quiero ser muy clara: los alcaldes estamos disponibles para colaborar, porque somos la primera puerta a la que golpean los vecinos cuando tienen miedo y cuando sienten que el Estado no llega”.

Añadió que “sin embargo, también debemos decir con responsabilidad que la seguridad pública sigue siendo una tarea del Estado, de las policías y de los organismos especializados. Los municipios podemos apoyar, coordinar y prevenir, pero no podemos reemplazar funciones para las cuales no contamos con las atribuciones ni los recursos necesarios”.

“En Quilpué hemos demostrado que la colaboración funciona. A través del convenio OS14 nuestros inspectores municipales realizan patrullajes mixtos junto a Carabineros, fortaleciendo la presencia preventiva y la capacidad de respuesta en los barrios. Ese es el camino: más coordinación, más herramientas y más respaldo para quienes están enfrentando la delincuencia en el territorio”, declaró.

“Si el país espera que los municipios asuman mayores responsabilidades en seguridad, esa discusión debe venir acompañada de financiamiento, atribuciones claras, protección para los funcionarios municipales y una estrategia nacional que fortalezca a las policías”, agregó.

Finalmente, Carolina Corti señaló que “las familias chilenas no necesitan disputas ni competencias. Necesitan resultados. Y para lograrlo, todos los niveles del Estado debemos trabajar unidos para recuperar la tranquilidad que hoy sienten perdida".

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