Alcaldesa de Quilpué pide suspender clases este martes por pronóstico de lluvia y viento

Tras el Cogrid comunal de este lunes, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, solicitó al Gobierno la suspensión de clases para este martes 20 de octubre como medida preventiva para evitar desplazamientos estos días donde pronostican fuerte lluvias y vientos.

La recomendación se fundamenta en los antecedentes meteorológicos disponibles, que advierten precipitaciones de hasta 35 milímetros en un corto período de tiempo, probables tormentas eléctricas con granizo y rachas de viento que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.

La alcaldesa Corti señaló que “frente a un evento meteorológico de esta intensidad, nuestra prioridad es la seguridad de las personas. Por eso, estamos solicitando la suspensión de clases para este martes, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo y resguardar a los estudiantes y familias”.

“La solicitud la haremos al Servicio Local de Educación Pública y la Secretaría Regional Ministerial de Educación para que evalúen esta medida, así como se hizo en la región Metropolitana”, puntualizó la jefa comunal, que además expresó que de forma paralela, ya había tomado contacto con el Ministerio del Interior.

La autoridad además hizo un llamado al mundo privado, para que los empleadores faciliten el teletrabajo.

Por su parte, el Municipio de Quilpué mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas y la coordinación de sus equipos durante las 24 horas para responder oportunamente ante eventuales emergencias.

En este sentido, el número único y gratuito 1527 estará recibiendo situaciones de emergencia y seguridad, al igual como el número +56974788419 que se encontrará activo.

PURANOTICIA