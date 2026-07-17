Alcaldesa de Quilpué pide elevar alertas tras emergencias por lluvias y desborde de canal

Las intensas precipitaciones que afectan a la región de Valparaíso continúan generando complicaciones en Quilpué, comuna que concentra la principal evacuación preventiva por riesgo de remociones en masa en la población Argentina y que durante las últimas horas también registró el desborde de un canal que provocó la inundación de casas.

En ese contexto, la alcaldesa Carolina Corti abordó con Puranoticia.cl el complejo escenario que enfrenta la comuna y explicó respecto al desborde que "es tanta la basura que se acumula, que la lluvia sobrepasa y empieza a salir la basura que está estancada hace mucho tiempo".

En ese sentido, indicó que "todos los canales, los brazos y los humedales, tenemos que intervenirlos con infantería, ya no es posible hacerlo con maquinaria", y precisó que "seguramente ahora vamos a tener que romper calles, pero no podemos romper calles ahora porque si lo hacemos ahora será más difícil capear la emergencia".

Respecto de las acciones que se deben adoptar mientras continúan las lluvias, Corti subrayó que "tenemos que dejar que funcione en la emergencia. Después tenemos que tomar decisiones que son decisiones de infraestructura general".

Asimismo, sostuvo que "hoy día tenemos que estar volcados en la emergencia: a la señora que se le voló el techo, al caballero del canal, el río Baker, Belloto Sur, las posibles inundaciones en los lugares de Belloto Norte".

También explicó que "todo eso está dentro de la emergencia en sí. Después, en el momento en que amaina la emergencia, que baja la intensidad, uno puede entrar maquinarias bastante más pesadas", razón por la cual afirmó que "para nosotros es muy importante el Cogrid que vaya a tener el delegado presidencial, porque yo solicité que hay que elevar la alerta de alguna u otra manera".

Al realizar un balance de las situaciones más complejas que enfrenta la comuna, la alcaldesa señaló que "en resumen, tenemos el problema en John Kennedy y en Río Baker. Las dos situaciones las estamos abordando desde la emergencia y estamos evaluando a cada minuto cómo está el caudal de las distintas aguas que fluyen, como el humedal urbano y el estero de Quilpué".

Finalmente, indicó que "hay que sacar a los medios también a Senapred para saber cómo va a ser esta segunda etapa porque, en el fondo, Senapred tiene que sí o sí, con sus estudios técnicos, alertarnos porque nosotros tenemos estudios técnicos mucho más limitados que ellos".

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