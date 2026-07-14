Alcaldesa de Quilpué hace llamado a implementar teletrabajo y solicita suspensión de clases por sistema frontal

Luego que el Gobierno decretara emergencia preventiva en 10 regiones del país, incluida la región de Valparaíso, y considerando la gran intensidad de lluvia y viento que se espera con la llegada del sistema frontal, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, hizo un llamado a que este viernes, posterior al jueves que es feriado, se permita a los trabajadores realizar teletrabajo desde sus hogares.

Todo esto con el propósito de evitar la movilidad y tránsito de personas en las calles de la ciudad.

“El día viernes que va a concentrar los principales momentos de lluvia, es que hacemos un llamado a las empresas a que efectivamente funcionemos ese día como se hizo durante la pandemia, con teletrabajo para aquellos oficios o trabajos que son administrativos, de este modo, se evitaría el traslado de las personas y definitivamente esta acción van a hacer que evitemos más riesgos”, explicó la jefa comunal.

“Hoy día lo más importante es proteger la vida humana ante un sistema frontal que no hemos tenido precedente desde hace muchísimos años. Tampoco sabemos cómo se van a comportar en definitiva nuestros 86 puntos críticos de la comuna y además, tampoco sabemos cómo con la Ley de Humedales Urbanos se comportarán los caudales, ya que se nos limita a la limpieza y mitigación preventiva a través de infantería y no con otras maquinarias como se realizaba antes”, añadió.

Para finalizar, la jefa comunal recalcó que “queremos que este llamado sea una sensibilización a las empresas para que el día jueves y el día viernes no tengamos ningún riesgo de traslados que pueda producir accidentes, por ejemplo. También hacer un llamado especial y específico al SLEP para la suspensión de clases del día viernes e igual de importante es que los Servicios Locales de Educación habiliten los albergues en nuestra comuna”.

PURANOTICIA