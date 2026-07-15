Alcaldesa de Quilpué advierte posible desborde de estero y apunta a “zonas inundables” de Belloto y Belloto Norte

Ante la llegada de un frente meteorológico calificado como "altamente agresivo" y de carácter "atípico", la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, realizó un llamado de alerta a la comunidad y transparentó los principales riesgos que enfrenta la comuna frente a los sistemas frontales que afectará simultáneamente a más de diez regiones del país.

La jefa comunal explicó en Puranoticia.cl que los equipos de emergencia municipales han concentrado toda su planificación en los puntos críticos previamente identificados, especialmente en zonas con riesgo de remoción en masa, desbordes de esteros e inundaciones.

En ese contexto, detalló que “nuestros esfuerzos están puestos en los puntos críticos, obviamente, sectores de la remoción en masa en las poblaciones Argentina y Pompeya, están puestos en el sector del estero de Belloto, Belloto Norte, zonas inundables, y están puestos también en el sector de los perales y las zonas rurales, Colliguay, pero son muchos puntos críticos a la vez”.

Uno de los focos de mayor preocupación es el estero de Belloto y Belloto Norte, debido a su comportamiento histórico durante eventos de lluvias intensas. Según explicó la alcaldesa, las características de la cuenca, sumadas a la intensidad proyectada de las precipitaciones, generan un alto riesgo de anegamientos.

Corti también advirtió que la situación se ve agravada por las restricciones establecidas en la Ley de Humedales Urbanos, normativa que limita las intervenciones que el municipio puede realizar en el estero para facilitar el escurrimiento de las aguas.

Al respecto, explicó que “cuando nosotros hacemos la limpieza del humedal urbano, que está declarado por ley de humedales, nosotros solo podemos hacerla por infantería a diferencia de cuando se hacía anteriormente con otro tipo de maquinaria”.

La alcaldesa precisó que los trabajos preventivos deben ejecutarse exclusivamente de forma manual, mediante cuadrillas de trabajadores y sin el uso de maquinaria pesada, lo que reduce la capacidad de despeje del cauce antes del evento meteorológico.

En esa línea, advirtió que “eso va a hacer que el caudal del humedal va a tratar de encontrar sus salidas por la cantidad de agua, que son sus salidas naturales, las que él ha buscado siempre, sus brazos. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta”.

Frente al escenario previsto, la alcaldesa hizo un llamado a la responsabilidad de la ciudadanía, instando a reforzar las medidas de autocuidado, revisar techumbres y adoptar acciones preventivas antes del inicio de las precipitaciones.

Asimismo, pidió la colaboración del sector privado para privilegiar el teletrabajo, con el fin de reducir los desplazamientos durante el desarrollo del sistema frontal. “Esto no lo puede enfrentar el municipio como primera línea solo. Es imposible”.

Finalmente, sostuvo que la rapidez con que el Gobierno adopte decisiones administrativas y jurídicas será determinante para enfrentar la emergencia y facilitar el proceso de recuperación de la comuna una vez finalizado el temporal.

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