Alcaldesa Corti exige que Quilpué sea incluido en plan que intervendrá 50 barrios críticos del país: "En este caso voy a ser implacable"

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, realizó en contacto con Puranoticia Matinal un balance de los primeros 100 días del Gobierno del Presidente José Antonio Kast en la región de Valparaíso, destacando algunos avances en materia de gestión y coordinación territorial, aunque advirtiendo que aún existen desafíos pendientes.

La jefa comunal valoró la disposición del Mandatario para desplegarse en terreno y desarrollar diálogos ciudadanos masivos, además de destacar la presencia del ministro de Vivienda, Iván Poduje, en la comuna para supervisar el avance de la reconstrucción y el déficit habitacional. Sin embargo, planteó que todavía existen aspectos de coordinación que deben fortalecerse.

En ese contexto, la autoridad comunal aprovechó la instancia para solicitar formalmente que Quilpué sea considerada dentro del plan de intervención de 50 barrios críticos anunciado por el Presidente Kast durante su Cuenta Pública del pasado 1 de junio. En particular, apuntó a dos sectores de la comuna que, a su juicio, requieren una intervención prioritaria por parte del Ejecutivo: Belloto Sur y población Argentina.

Corti señaló a Puranoticia.cl que "quiero que la comuna sea una de los 50 barrios elegidos por el Gobierno para la intervención de seguridad pública que anunció el Presidente en la Cuenta Pública. Tenemos dos barrios que pueden ser muy importantes: Belloto Sur y población argentina. Son los dos barrios más importantes para una intervención en seguridad pública".

Asimismo, explicó que este tipo de iniciativas "son intervenciones técnicas bastante más avanzadas, que tienen que ver con estrategias de inteligencia, con investigaciones que son secretas y confidenciales, pero que avanza mucho al núcleo de dónde está la delincuencia, atacándola fuertemente, pero para desarmar y desarticular a ciertas bandas criminales de crimen organizado".

INTRANSIGENTE E IMPLACABLE

La alcaldesa enfatizó que "yo en el tema de seguridad pública voy a ser intransigente respecto de los recursos. Y yo por eso estoy diciendo que ya he levantado todas las alertas de que Quilpué es una comuna que debe atenderse. Y en el tema de seguridad pública, quiero estar dentro de esos 50 barrios porque nos corresponde por naturaleza geográfica y de densidad. Ya no me correspondió la primera etapa del tema de inteligencia artificial con el Ministerio de Ciencias y entiendo que vendría en una segunda etapa. Pero yo necesito señales claras de que el Gobierno va a entender que Quilpué es un núcleo y un pasadizo importantísimo en seguridad pública".

Junto con ello, reiteró que "he sido súper franca en todos los gobiernos que me ha tocado ver. Y yo en este caso voy a ser implacable para que Quilpué sea sí o sí uno de los beneficiarios en seguridad pública, porque no es que a mí se me antoje, es que los números lo dicen, los antecedentes lo dicen y todo el mundo sabe que Quilpué tiene una importancia para combatir el crimen organizado".

La también presidenta regional de RN reveló que ya ha realizado gestiones directas con autoridades de Gobierno para plantear la situación de la comuna, señalando que sostuvo conversaciones con el ministro del Interior, Claudio Alvarado, con el objetivo de transmitir la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y la presencia estatal en Quilpué.

AUMENTO DE LA DELINCUENCIA

Carolina Corti también abordó las causas que, a su juicio, explican el aumento de la delincuencia y la violencia en la región de Valparaíso, a propósito de las declaraciones formuladas por el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, respecto del componente sociocultural asociado a estos fenómenos.

"Tiene varios componentes. Nosotros hemos analizado fuertemente el tema de seguridad pública, hemos invertido muchísimo desde que llegamos, pero ahora ya necesitamos la ayuda del Ejecutivo porque este es un problema de Estado. Hoy día la gente responsabiliza mucho a Seguridad Pública Municipal respecto del cumplimiento de detenciones o de otro tipo de temas que tienen que ver con la Constitución y que solamente especifica el orden público a las policías. Pero hoy día la gente nos ve tan cercanos en seguridad pública –pero sin atribuciones– que ese tema es un tema social que se está instalando fuertemente en la comunidad y uno tiene que aclarar cuáles son esas facultades", comenzó analizando la autoridad comunal.

De igual forma, continuó expresando que "tiene que ver con un tema sociocultural, sí; pero tiene que ver con otros factores también. Aquí claramente hay crimen organizado y nosotros lo vivimos fuertemente mientras fui Gobernadora de Marga Marga, con grandes atisbos de que se estaban instalando redes y claramente después se demostró que el Tren de Aragua, por ejemplo, tenía uno de sus principales ejecutores en Quilpué. Entonces yo necesito esa intervención de los 50 barrios".

De esta manera, la Alcaldesa de Quilpué emplazó al Ejecutivo a considerar a Belloto Sur y a la población Argentina dentro del programa de intervención anunciado por el Gobierno, argumentando que la ubicación estratégica de la comuna, su densidad poblacional y los antecedentes asociados a la presencia de organizaciones criminales hacen necesaria una acción prioritaria del Estado en seguridad pública.

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