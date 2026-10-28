Alcaldesa Corti admite error que derivó en la crisis de Quilpué: "A mitad de año debimos plantear una modificación presupuestaria"

"Lo que hice mal hoy día es que efectivamente nosotros a mitad de año debimos haber planteado una modificación presupuestaria". Con esa autocrítica, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, abordó uno de los puntos centrales de la crisis que mantiene en la incertidumbre laboral a 406 trabajadores municipales, luego de que el Concejo Municipal rechazara por segunda vez la modificación presupuestaria de $491 millones que buscaba financiar sus remuneraciones y evitar sus desvinculaciones.

En conversación con Puranoticia.cl, la jefa comunal (Renovación Nacional) reconoció que la propuesta debió presentarse con anticipación y no a última hora. Mientras intenta encontrar una alternativa que permita evitar los masivos despidos de noviembre y diciembre, también planteó la necesidad de recomponer la relación con los concejales y abrir una nueva etapa de conversaciones para resolver el conflicto.

Corti reconoció que "lo que hice mal hoy día es que efectivamente nosotros a mitad de año debimos haber planteado una modificación presupuestaria y que esa modificación presupuestaria pasara por los concejales y no esperar hasta el último minuto".

La alcaldesa afirmó que "los 406 (trabajadores) efectivamente son mi gran preocupación y ocupación el día de hoy. Hay un título que es fundamental: otra cosa es con guitarra, y eso es así, y eso lo han dicho desde los Presidentes de la República a todos los demás. Eso es lo primero. Segundo, asumir los errores es de personas inteligentes y personas humildes, y yo soy una persona inteligente y humilde".

En esa línea, aseguró que "hoy día me estoy preparando para que nosotros encontremos la solución. Me da mucho gusto escuchar que los concejales entrevistados le den una vía de solución, abierta a encontrar esa vía de solución. Mi proceso de la vida ha sido el diálogo, como parte de mi personalidad".

RECOMPONER RELACIONES

La primera autoridad comunal también reconoció que la crisis presupuestaria no es el único asunto que debe abordar con el Concejo Municipal de la Ciudad del Sol.

En su relato, sostuvo que "yo me reuní con los concejales. Si tampoco se trata de que esta es la única discusión que vamos a tener de aquí para adelante. Yo necesito reanudar mi relación con los concejales como corresponde, y me dediqué durante el jueves y viernes a hablar con ellos, más de una hora y media, con el interés de que no fuera específicamente la modificación, sino mi trabajo concreto de aquí en adelante"

De igual forma, explicó que "eso significa que el trabajo concreto de aquí en adelante es un trabajo mancomunado. Si ninguna comuna sale adelante sin el bien común. Entonces, eso también es un trabajo. No todo lo puedes comunicar por la prensa, eso también se aprende".

Junto a reconocer que los recursos no están disponibles en las cuentas presupuestarias que deben financiar las remuneraciones, destacó que "hoy día los concejales dijeron algo que es fundamental. Si así es la política. Nosotros estamos abiertos a una nueva conversación. Ellos querrán decir algo y nosotros queremos decir otra cosa y entre hoy día y mañana son días que son importantes y claves. Además la presentación en Contraloría fue una alternativa que teníamos pensada", afirmó.

ACUSACIÓN ANTE EL TER

Frente a las consecuencias políticas que podría tener la crisis, la alcaldesa Carolina Corti sostuvo a Puranoticia.cl que "el jaque en el liderazgo político finalmente se mide en las urnas el día de mañana. Hoy día lo que está en jaque, y lo único que importa, son los 406 funcionarios y yo voy por eso. ¿Por qué vamos a empezar a hablar en lo personalista de lo que está en jaque en mí cuando hay 406 personas que quieren saber si van a seguir trabajando? Esto se termina el 1 de enero, como se resuelva, porque el 1 de enero parte un año presupuestario nuevo".

Consultada directamente sobre si teme una eventual acusación por notable abandono de deberes, la alcaldesa fue categórica en su respuesta: "Bajo ninguna circunstancia. Lo digo fuerte, categórico y tajante: no la tengo y no la tendré".

Corti insistió en que "los trabajadores van a ser el centro de mi atención hasta que resolvamos este problema. Quiero que tengan pega en noviembre, quiero que tengan pega en diciembre porque han hecho un gran trabajo al exterior y así la gente lo evalúa".

Finalmente, al ser consultada sobre su disposición a conversar para buscar una salida, incluso ante la posibilidad de tener que prescindir de personas cercanas a su equipo, respondió: "Yo estoy disponible a conversar y a dialogar".

PURANOTICIA