Alcalde y concejales de Villa Alemana se someterán a test de drogas mediante examen de orina el viernes 31

En el marco de la búsqueda constante de mejorar la gestión y transparencia municipal de cara a la ciudadanía, la Municipalidad de Villa Alemana informó la fecha, el lugar y los detalles de la realización del test de drogas que se aplicará al alcalde y a los concejales de la comuna.

Si bien es cierto, la Contraloría indica que el test de drogas solo es exigible a los directores municipales y cargos equiparables, en la sesión del 19 de enero de este año, el Concejo Municipal aprobó de manera unánime la propuesta municipal de extender esta política también a las autoridades municipales electas.

El alcalde Nelson Estay dio a conocer en la sesión del Concejo de este jueves 23 de julio que dicho test será de orina y detectará ocho tipos de drogas, entre las que se incluye cocaína, marihuana, anfetaminas, opiáceos, benzodiazepina y barbitúricos. Los exámenes se tomarán el próximo viernes 31 de julio, durante todo el día, en un laboratorio acreditado de Viña del Mar.

“PRUEBA DE BLANCURA PARA LAS AUTORIDADES”

“Ustedes saben que yo creo que la ciudadanía debe saber que todos los funcionarios que estamos dirigiendo una ciudad estamos con todos nuestros sentidos al 100%. Por lo tanto, esto es una prueba de blancura para las autoridades y también para los directores municipales. Nosotros necesitamos demostrarle a la ciudadanía que todas las decisiones que tomamos, las tomamos con sentido, las tomamos con convencimiento y con todas nuestras potencialidades al 100%”, señaló el jefe comunal.

La máxima autoridad de Villa Alemana recordó que “hay un acuerdo de Concejo, por lo tanto, yo espero que todos los concejales se hagan el examen. El que no lo hace, algo oculta, y eso también la ciudadanía tiene que saberlo. Yo no puedo trabajar con gente que no se hace los test de drogas porque creo que no están en condiciones para tomar las mejores decisiones”.

Al respecto, el concejal Roberto Morgado manifestó estar “muy contento de que hoy ya sea una realidad. Esta es una iniciativa que presentó precisamente este concejal, en un Concejo de principios del año pasado. Y así son los trámites de la administración del Estado, hay que cumplir muchos requisitos para poder llegar a este momento y esperamos con ansias que llegue ese día. Yo sigo sosteniendo lo que dije desde un principio: la transparencia y la idoneidad para ejercer un cargo público son muy importantes y eso va de la mano de no tener ninguna dependencia con algún estupefaciente”.

La edil Jeannette Lizana afirmó que las autoridades deben dar el ejemplo a la comunidad. “Siempre he apoyado esta iniciativa porque nosotros como concejales debemos dar el ejemplo a la comunidad para después poder exigir las cosas que están sucediendo en la sociedad. Están pasando muchas cosas, muchas enfermedades, muchos accidentes causados por personas que están en estado de ebriedad o en estado de drogadicción. Para mí, por lo menos, es sumamente importante poder darle a nuestra población, a Villa Alemana, un ejemplo de que los concejales estamos dispuestos a ser los primeros en hacernos el test, para así trabajar con el ejemplo”.

En tanto, el concejal Alejandro Gazmuri destacó que la medida fue acordada voluntariamente por el Concejo e invitó a otras autoridades del país a replicarla. “Fue un acuerdo de Concejo para que los concejales de manera voluntaria nos vayamos a hacer el test de drogas, y el día de hoy el alcalde nos ha dicho que el viernes 31 tenemos todo el día para ir a hacernos el test. Estamos muy contentos porque tenemos que liderar en la región este tipo de temas e invito a los demás concejales de la región y de Chile a que hagan este trabajo que yo estoy seguro que más adelante va a ser obligatorio, pues hoy día es voluntario”.

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