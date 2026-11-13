Alcalde Estay aborda apercibimiento de arresto y cuestiona críticas por deudas de la administración anterior en Villa Alemana

Esta semana, el Juzgado de Letras del Trabajo de Villa Alemana dejó sin efecto el apercibimiento de arresto por siete días contra el alcalde Nelson Estay Molina, luego de que el municipio acreditara el pago de $23.818.743. La medida judicial había sido dictada apenas 48 horas antes, debido a la demora en la emisión del decreto de pago asociado a una demanda de tutela laboral presentada por una extrabajadora de la administración anterior, encabezada por Javiera Toledo (2021-2024).

En conversación con Puranoticia.cl, el jefe comunal se refirió a la controversia generada por la advertencia judicial, marcando una diferencia entre el apercibimiento y una orden efectiva de detención. Además, cuestionó las reacciones de quienes criticaron su gestión a raíz de esta situación.

"Cuando uno es serio, cuando uno trabaja responsable, cuando uno está validado en la comunidad, la verdad es que trabaja tranquilo", afirmó el alcalde Nelson Estay al iniciar sus descargos sobre el revuelo generado.

En esa misma línea, el jefe comunal cuestionó las críticas recibidas a través de plataformas digitales y apuntó contra quienes, a su juicio, buscaron obtener réditos políticos a partir del proceso de cobranza judicial que enfrentó el municipio.

"Efectivamente hay gente que lo único que quiere es chaqueteo. Buscarle la quinta pata al gato y tratar de tirar para abajo, pero creo que esas cosas aquí en esta ciudad no tienen que haber", sostuvo la autoridad comunal.

Al abordar el origen del conflicto, Estay recalcó que la deuda de $23,8 millones corresponde a una condena por maltrato laboral derivada de la administración anterior. En ese contexto, explicó que el retraso en el cumplimiento de la obligación respondió a gestiones destinadas a resguardar el patrimonio municipal y reveló que existen otras causas pendientes del mismo periodo.

"Uno lo que hace como municipio (...) es tratar de buscar y pagar lo menos posible para no dañar el patrimonio municipal. Resguardando los intereses del municipio. Es más, ahora tenemos otra tutela laboral por maltrato también de la administración anterior que vamos a tener que pagar 28 millones. Entonces estamos heredando problemas", detalló Estay.

Asimismo, el jefe comunal contrastó la gestión de recursos humanos de la administración anterior con la política implementada durante su mandato, asegurando que en los dos años de su gestión no se han registrado demandas de tutela laboral, lo que atribuyó a un enfoque basado en el respeto hacia los funcionarios municipales.

"Aquí en esta administración, en estos dos años, no hemos tenido ninguna tutela porque aquí la verdad es que cuidamos al funcionario. Aquí la falta de respeto, los malos tratos no están permitidos y creo que cuando hay eso se confunde muchas veces el liderazgo con el poder y con el mal poder utilizado", enfatizó el alcalde.

Durante la entrevista, el jefe comunal también abordó la situación financiera del municipio y los proyectos de su administración de cara al próximo periodo. En ese sentido, planteó la necesidad de generar fuentes de ingresos propios y reducir la dependencia de los recursos provenientes del Estado, destacando algunas iniciativas que se encuentran en desarrollo.

"Nosotros como alcaldes no podemos vivir siempre del Estado. Creo que es un mal entendido eso de que aquí si no hay plata, del Estado vive", señaló Estay al detallar iniciativas en curso como proyectos internacionales y el desarrollo de plantas fotovoltaicas en el exvertedero comunal para optimizar recursos.

Finalmente, reafirmó su compromiso de transparencia y de dar explicaciones a los vecinos de Villa Alemana, dando por superada la controversia judicial tras concretarse el pago de la obligación. "Siempre hay que dar la cara. Yo sé que hay gente que es malintencionada, que trata de distorsionar este tema, pero (...) mi conciencia está tranquila porque siempre coloco primero a la persona y posteriormente los intereses personales están absolutamente fuera de esta administración", concluyó.

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