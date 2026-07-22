Alcalde de Villa Alemana rompe filas con el Gobierno y cuestiona tardía suspensión de clases: "No tengo cómo defenderlos"

La suspensión total de clases decretada por el Gobierno para la región de Valparaíso durante la mañana de este martes 21 de julio continúa generando repercusiones políticas. Y es que la medida fue informada apenas minutos antes del inicio de la jornada escolar, cuando miles de estudiantes, apoderados, docentes y trabajadores de la educación ya se encontraban camino a los establecimientos o incluso habían llegado a ellos, generando una serie de complicaciones para las familias, especialmente para quienes debían reorganizar el cuidado de sus hijos en plena jornada laboral.

Uno de los cuestionamientos más duros provino del alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien, pese a pertenecer al oficialismo, aseguró a Puranoticia.cl que la decisión se adoptó de manera tardía y evidenció una excesiva centralización en la toma de decisiones, planteando además que los delegados presidenciales deberían contar con mayores atribuciones para enfrentar este tipo de emergencias en los territorios.

El jefe comunal señaló que "los colegios estaban muy complicados. Yo el sábado dije que no estaban las condiciones porque no sacamos nada con volver con los niños al colegio, si muchas veces el remedio va a salir más caro que la enfermedad, porque los colegios no estaban preparados", indicando que incluso pudo constatar la situación mediante sobrevuelos con drones, donde "veía con un dron que había un colegio que estaba absolutamente inundado, era un colegio particular subvencionado de la comuna, y uno decía ¿cómo van a ir los niños al colegio en esa condición?".

En ese sentido, manifestó que "afortunadamente suspendieron las clases, pero creo que la centralización nos está matando nuevamente. Creo que los delegados deberían tomar decisiones en forma autónoma y más completa".

Asimismo, Estay cuestionó los tiempos en que se adoptó la medida, explicando que "el delegado Gonzalo Azancot, a las 8 de la mañana me confirmó que había mandado un oficio de acuerdo a los requerimientos de los alcaldes, pero eran las 7 de la tarde y no tenía ninguna respuesta, a las 8 de la noche tampoco. (...) Es complicado porque la gente se planifica y necesita buscar redes de apoyo si no hay clases".

El Alcalde de Villa Alemana sostuvo también que "las decisiones tienen que tomarse oportunamente y al final, tal como dije, el remedio sale más caro que la enfermedad", agregando una de sus críticas más severas al Ejecutivo por lo ocurrido este martes al sostener que "el Gobierno se está desprestigiando con esto y, de verdad, uno no tiene cómo defenderlo. ¿Yo cómo defiendo al Gobierno en una situación así?".

Nelson Estay insistió en que la experiencia en terreno resulta clave para entender la importancia de la decisión, pues "el trabajo público se hace en terreno y aplicando sentido común, y siempre priorizando aquellas decisiones que duelen más. Y eso lo hace la calle y estar todo el día recorriendo", razón por la cual enfatizó que "necesitamos que el Gobierno empatice y escuche a los alcaldes. Imagínese mandar a un niño de 8 o 9 años a un colegio donde está todo húmedo. O sea, es sentido común".

Así, concluyó con un nuevo cuestionamiento a la forma en que se adoptó la suspensión de clases, diciendo que "no tengo cómo defender en esto al Gobierno, porque creo que no fue la mejor decisión que tomaron y no consideraron de frentón a los delegados. O sea, yo digo entonces, eliminen a los delegados si no los consideran".

Las declaraciones del alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, se suman a las críticas que surgieron desde sectores de la oposición tras la suspensión de clases informada durante la mañana del martes, medida que abrió un debate sobre la oportunidad con que se adoptan este tipo de decisiones y el grado de autonomía que tienen las autoridades regionales para responder a emergencias derivadas de las lluvias.

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