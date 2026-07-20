Alcalde de Villa Alemana propone mantener la suspensión de clases "al menos hasta el miércoles" tras paso del primer sistema frontal

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, hizo un llamado a las autoridades con el fin de extender la suspensión de clases en la región de Valparaíso.

Si bien el Ministerio de Educación tomó dicha medida en principio sólo para este lunes, el jefe comunal sostuvo que los establecimientos educacionales no estarán en condiciones de recibir a los estudiantes el martes. Además, indicó que también esto permitiría resguardar la salud de las familias tras el paso del primer sistema frontal que afectó a gran parte del país.

“Tuvimos un temporal de una magnitud tremenda, ahora nos dio una pequeña tregua, pero va a seguir, vienen más lluvias durante la semana, se anuncian cuatro frentes de mal tiempo también para los próximos días, esto no va a parar”, contextualizó el alcalde.

Respecto a las condiciones de los establecimientos educacionales, indicó que “hay colegios que están muy complicados, con árboles sueltos, con el suelo húmedo, saturado. Por lo tanto, hay riesgos y tenemos que proteger a nuestros niños”.

“Yo lo que pido a las autoridades es que tengan la voluntad de poder aplazar las clases, al menos hasta el miércoles, cuando podamos llegar a una situación normal para un invierno. Hoy día necesitamos recomponer todo el daño que produjo este siniestro”, agregó.

Además, el alcalde Nelson Estay recordó que Villa Alemana fue una de las comunas de la región que recibió más precipitaciones en este primer sistema frontal, por lo que es necesario contar con una pausa para retomar la normalidad: “fue algo nunca visto y que nos afectó muchísimo, tuvimos inundaciones en casas, cortes de energía eléctrica, o sea, es una situación absolutamente irregular y anormal. Por lo tanto, sería una muy buena decisión que puedan tomar las autoridades de mantener la suspensión de clases porque eso permitiría trabajar más tranquilos en la normalización de la ciudad”.

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