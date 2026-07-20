Alcalde de Villa Alemana pide al Ministerio de Energía que exija planes de contingencia a empresas eléctricas tras masivos cortes

Los prolongados cortes de suministro eléctrico que han afectado a miles de clientes en la región de Valparaíso, en medio de los sistemas frontales y con la llegada de un nuevo evento meteorológico desde la noche del domingo, han generado críticas desde distintas autoridades comunales hacia el desempeño de las empresas distribuidoras.

Una de las voces más enfáticas fue la del alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, quien puso el foco en la necesidad de que el Ministerio de Energía exija mayores estándares de preparación a las compañías eléctricas para evitar situaciones similares.

En conversación con Puranoticia.cl, el jefe comunal señaló que "a las autoridades nos exigen un plan de emergencia, a través de Senapred, entonces también debería el Estado, a través del Ministerio de Energía, exigirle a las compañías eléctricas que tengan un plan de contingencia, un plan invierno, un plan verano".

A su juicio, esta necesidad ya había sido planteada anteriormente debido a la falta de respuestas oportunas frente a solicitudes para despejar árboles y ramas que interferían con el tendido eléctrico. En ese sentido, explicó que "lo dijimos porque lo veíamos cuando no tenían respuestas al solicitarles un corte de árbol o de ramas, producto de que había sobrepasado los cables y nosotros estábamos llenos de eso. Y la respuesta siempre fue que 'vamos a ir', pero la respuesta siempre fue muy tardía".

Asimismo, Estay subrayó que "cuando uno ve que la normal operación de una empresa no funciona, cuando no hay emergencias, se veía venir que iban a haber muchos problemas", precisando que "para esta emergencia nadie estaba preparado, pero cuando uno toma medidas, lo que hace es disminuir los riesgos y esto aquí no pasó".

"Hoy día hay mucha gente todavía en la Quinta Región sin suministro eléctrico", sostuvo Estay, quien agregó que "nosotros tenemos casi 2.000 al momento, que es la información que tiene la compañía eléctrica en la región", y remarcó que esta situación debe transformarse en una oportunidad para corregir las falencias detectadas.

Finalmente, el alcalde de Villa Alemana manifestó que "creo que esto debe servir de lección, de aprendizaje, para no volver a cometer los errores, porque creo que cuando no hay coordinación, cuando no hay planificación, pasa esto, pasa que hay desesperación, comienzan los rumores, que es muy fuerte cuando no hay información fidedigna de primera fuente", concluyendo que "debe ser un aprendizaje importante para las compañías eléctricas y también que las autoridades les coloquen presión para estar mayormente preparados, pues sabemos que estos fenómenos van a existir".

De esta manera, el jefe comunal insistió en que la experiencia vivida durante este sistema frontal evidencia la necesidad de fortalecer las exigencias hacia las empresas distribuidoras, con el fin de contar con planes de contingencia que permitan reducir el impacto de futuros eventos meteorológicos sobre la población.

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