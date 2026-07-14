Alcalde de Puchuncaví espera pronunciamiento técnico antes de definir postura institucional por polémico proyecto de planta de jibia

En medio de la controversia que ha generado el proyecto de una Planta Multipropósito de Productos del Mar, conocida como Planta de Jibia, y tras las críticas manifestadas por organizaciones sociales, vecinos y autoridades de la zona, el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, aseguró que el municipio esperará los pronunciamientos de organismos competentes antes de adoptar una posición institucional.

La discusión en torno al proyecto se ha intensificado en los últimos días luego de la declaración pública emitida por Aguas Pacífico, el rechazo expresado por el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, y las solicitudes ingresadas por el propio municipio de Puchuncaví para que la iniciativa sea reevaluada por diferentes autoridades.

En ese contexto, el jefe comunal sostuvo que "ante las inquietudes manifestadas por la comunidad y las distintas organizaciones sociales respecto del Proyecto de Planta Multipropósito de Productos del Mar (denominada Planta de Jibia), así como la declaración pública emitida por Aguas Pacífico, el pronunciamiento del alcalde de Concón, Freddy Ramírez, y las solicitudes que hemos presentado a los organismos competentes para la reevaluación de esta iniciativa, quiero señalar que, como Municipalidad de Puchuncaví estamos a la espera de los pronunciamientos de las autoridades y de los organismos técnicos correspondientes".

Morales explicó que dichos antecedentes "serán fundamentales para adoptar una posición institucional responsable, debidamente fundada y siempre orientada al resguardo del interés de nuestra comuna".

De igual manera, el alcalde reafirmó el compromiso de la administración comunal con el desarrollo sostenible de Puchuncaví y aseguró que cualquier definición se adoptará sobre la base de criterios técnicos y priorizando el bienestar de la comunidad.

"Actuaremos con responsabilidad, sobre la base de criterios técnicos y poniendo siempre por delante el interés de nuestra comunidad", concluyó Morales.

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