Alcalde de Petorca asegura que no faltan recursos para enfrentar emergencias a raíz de las lluvias: "El problema es de gestión"

Mientras continúa el debate sobre la conveniencia de decretar Estado de Catástrofe en la provincia de Petorca a raíz de la emergencia provocada por el sistema frontal, el alcalde de la comuna, Gustavo Henríquez, aseguró a Puranoticia.cl que el principal desafío no pasa por la disponibilidad de recursos, sino por la capacidad de gestión y la rapidez en la toma de decisiones para responder a las necesidades de la población.

En ese contexto, el jefe comunal señaló que "el problema que hay acá no es una cuestión solo y únicamente de recursos, sino que es una cuestión de gestión y de eficacia en la toma de decisiones. Se esperan decisiones que realmente lleguen a dar resultados esperados porque la organización interna de las entidades públicas y privada ha permitido responder de rápida manera a lo que a nuestras responsabilidades les correspondía actuar", descartando que la eventual declaración de Estado de Catástrofe sea, por sí sola, la solución a la emergencia que enfrenta la provincia.

Asimismo, Henríquez destacó la capacidad de respuesta que ha tenido el Municipio de Petorca frente a la contingencia e indicó que "en esto nos respondieron de manera ejemplar y el delegado me lo manifestó porque en comparación con otras comunas de la provincia, comunas con más recursos, nosotros prácticamente no hemos molestado tanto a la Delegación como lo han hecho otros municipios porque nosotros hemos logrado salir por nuestros propios medios".

En relación con la disponibilidad de recursos para enfrentar la emergencia, el alcalde explicó que "recursos de emergencias hay y se solicitan mediante un mecanismo que se llama informes Alfa, que nosotros ya llevamos varios días elevando esos informes Alfa para poder contar con recursos para camiones aljibes, APR, etcétera". De esta manera, destacó que dicho mecanismo ha permitido agilizar la respuesta ante las distintas necesidades surgidas producto del sistema frontal.

En esa línea, la autoridad comunal valoró la rapidez con que fueron tramitadas las solicitudes realizadas por el municipio y sostuvo que "yo tenía menos expectativa. Pensé que todo iba a ser muy lento, pero ha sido muy rápido. Por ejemplo, de los más de 25 APR que tenemos, teníamos varios sin funcionamiento por problemas de electricidad, porque el sistema estaba caído, y nosotros levantamos inmediatamente los informes Alfa en la mañana y ayer por la tarde pedimos recursos de emergencia para la contratación de camiones aljibe para ir a dejar agua a estos APR".

"Lo activamos por la mañana y en la tarde ya estaba en la Contraloría ejecutada por la Delegación, entregándonos agua", resaltando la celeridad con que se concretó el apoyo", resaltó Henríquez a Puranoticia.cl.

Finalmente, reiteró su positiva evaluación del funcionamiento del mecanismo de emergencia y subrayó que "por eso yo digo que, de alguna manera, tenía menos expectativas, conociendo cómo funciona el Estado muchas veces. Yo pensé que se demoraría un par de días, pero la verdad es que se levantó en la mañana y en la tarde ya teníamos el servicio contratado y entregándole agua a los estanques de los APR para poder abastecer a la comunidad rural".

Las declaraciones del alcalde de Petorca se producen en medio de la discusión sobre la necesidad de decretar Estado de Catástrofe en la provincia, planteando que, más allá de nuevas herramientas administrativas, el foco debe estar en una gestión eficiente y oportuna de los recursos ya disponibles para enfrentar la emergencia.

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