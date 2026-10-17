Alcalde de Los Andes confirma 3 fallecidos y 4 heridos tras avalancha en Portillo: “Acá hay responsabilidad humana”

Tras la avalancha registrada durante la tarde de este sábado en pistas de esquí del sector de Portillo, en la comuna de Los Andes, en la región de Valparaíso, se confirmó que hasta el momento son tres personas fallecidas, y cuatro personas lesionadas, quienes debieron ser evacuadas del sector en helicóptero.

Por su parte el alcalde de la comuna de Los Andes, Manuel Rivera, reveló en conversación con Puranoticia.cl que “el hotel Portillo mantiene la temporada cerrada desde el 12 de octubre, y lamentablemente se ingresó por una zona que tiene las advertencias de “prohibido el paso”, pero es una zona abierta, por lo que acá hay responsabilidad humana”.

En esta misma línea, el jefe comunal señaló que “los encargados del hotel indicaron que es una excursión que venía desde Santiago, a quienes el jefe de seguridad del hotel les señaló que no podían pasar, sobre todo en el horario que lo hicieron, alrededor de las 13 horas, cuando hay más calor, especialmente este sábado, lo que provoca deslizamiento de nieve”.

Bajo este contexto, el edil expresó que “da mucha indignación y mucha rabia porque está la indicación de no pasar, y lamentablemente un error humano termina en esta tragedia”.

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