Alcalde de Limache pide a la Ministra de Energía una red de respaldo para Agua Potable Rural (APR) durante cortes de luz

La ministra de Energía, Ximena Ricón, visitó Limache y recorrió la población Orval junto al alcalde Luciano Valenzuela, uno de los sectores afectados por los cortes de luz.

Durante el recorrido, la primera autoridad de la comuna le planteó a la secretaria de Estado avanzar en una red de soporte que permita que los sistemas de agua rural sigan su funcionamiento pese a un corte de energía.

El alcalde Valenzuela comentó que “le hemos planteado a la ministra poner foco en la realidad local y tener una red crítica de abastecimiento para los APR (Agua Potable Rural). Es fundamental que los servicios rurales cuenten con el agua potable cada vez que el suministro eléctrico pueda fallar y analizar las conexiones que tienen los edificios en altura. Cuando un edificio termina sin electricidad, terminamos afectando a 300 personas, 300 clientes de una sola vez.Por eso le planteaba generar una intervención a nivel local y que, si volvemos a vivir una situación como esta, no tengamos que esperar los tiempos que hemos tenido que esperar”.

Además, planteó impulsar recursos para que los condominios opten a la compra de plantas elevadoras que aseguren el funcionamiento sanitario de los edificios, aminorando los inconvenientes para vecinos y vecinas que habitan departamentos.

La ministra Rincón sostuvo que “vamos a tomar las sugerencias que el alcalde nos hace porque son importantes cuando no hay luz, el tema sanitario, el tema de las telecomunicaciones se interrumpe de la misma manera y obviamente es un tema que tenemos que atacar porque son temas prioritarios para la ciudadanía (…) Tenemos que hacer valer la legislación y para eso el alcalde se vuelve un actor relevante junto a las concejales que nos ayudan a canalizar estos reclamos y estas reposiciones de parte de los vecinos”.

A juicio de la autoridad comunal, se deben sacar lecciones del sistema frontal e implementar sistemas alternativos que permitan prevenir incidentes y minimizar emergencias.

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