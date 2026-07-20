Alcalde de La Ligua pide declarar Zona de Catástrofe en la provincia de Petorca por efectos de los sistemas frontales

Las intensas precipitaciones que han afectado a la región de Valparaíso desde la semana pasada, a raíz del paso de sucesivos sistemas frontales, continúan generando serias complicaciones en distintas comunas de la provincia de Petorca.

Sectores aislados, interrupciones en el suministro de agua potable y electricidad, además de problemas de conectividad, forman parte del escenario que motivó un llamado del alcalde de La Ligua, Patricio Pallares, para que el Gobierno adopte medidas extraordinarias frente a la emergencia al norte de la región de Valparaíso.

El jefe comunal sostuvo que "la situación en nuestra comuna de La Ligua y provincia de Petorca es compleja", razón por la cual solicitó "de manera urgente que se declare Zona de Catástrofe en la provincia de Petorca".

Asimismo, hizo un llamado a los empresarios a que "no llamen a sus trabajadores para asistir a trabajar", explicando que "las personas están aisladas, sin agua y sin electricidad", por lo que remarcó que "en estos momentos necesitamos empatía y solidaridad" para enfrentar las consecuencias que han dejado los sistemas frontales.

Por último, Pallares también se refirió al eventual apoyo de las Fuerzas Armadas para enfrentar la emergencia, indicando que "si el Gobierno va a enviar a funcionarios del Ejército, que sea en coordinación con el Municipio y de manera efectiva".

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