Alarma en Catemu: instalan mesa técnica por emergencia química que afectó a vecinos

En el sector de Los Corrales, en Catemu, se llevó a cabo una reunión entre vecinos, representantes de una empresa agrícola, el Servicio de Salud y la Delegación Presidencial, con el objetivo de abordar los hechos ocurridos tras la aplicación de un producto agrícola que generó diversas molestias entre los residentes. Como respuesta a esta situación, las autoridades confirmaron la creación de una mesa técnica para fortalecer la coordinación entre los actores involucrados y velar por el cumplimiento de las normativas vigentes.

La emergencia se registró durante el fin de semana en el sector de Los Corrales, luego de que una empresa agrícola aplicara un producto que habría generado un impacto nocivo y molesto en la comunidad. Así lo detalló la autoridad comunal, Rodrigo Díaz, en terreno: ‘’el fin de semana tuvimos una emergencia porque se aplicó un producto por parte de una agrícola que tuvo un impacto nocivo, molesto en varios de los vecinos de este sector, aunque fueron solo dos las personas, un adulto mayor y un niño los que llegaron al servicio de salud de Llay Llay para constatar que no hubiese un daño mayor’’.

Tras la alerta, los equipos municipales se trasladaron hasta el lugar para coordinar las primeras acciones, priorizando la atención de las necesidades de los residentes y el resguardo de su salud. Al respecto, se indicó que ‘’ese día (estuvimos) trabajando en terreno, resolviendo que es lo primero que nos preocupa la salud y la situación de todos los vecinos que residen en este sector y luego hacer las coordinaciones con los servicios respectivos’’.

En paralelo, las fiscalizaciones técnicas para determinar el origen de la emergencia y las condiciones en que se aplicó el producto ya se encuentran en curso. Sobre este proceso, se explicó: ‘’que hemos estado en terreno con el servicio de salud que es el que va a determinar si lo que se aplicó, se aplicó bien, si corresponde, si no corresponde, cuál es el origen de este producto y para ver si finalmente tienen que abrir un sumario sanitario o no. Eso lo determina el servicio de salud’’.

Asimismo, las reuniones sostenidas entre la empresa, los vecinos y los equipos fiscalizadores permitieron conocer mayores antecedentes sobre el insumo utilizado. Según detalló la autoridad, se trataría de un bioestimulante elaborado a partir de ajo, cuyo propósito es repeler a las aves que se acercan a las producciones agrícolas. En ese contexto, precisó que ‘’la investigación o las conversas que hemos tenido hoy (lunes) en conjunto con la empresa y vecinos del sector es que el producto que se aplicó es lo que se llama un bioestimulante que se genera a partir de ajo y que tiene como finalidad repeler a las aves que de pronto se acercan a las producciones para evitar que las dañen, pero es un producto natural que probablemente por las condiciones del viento se desplazó y generó un impacto negativo que ya comentábamos al principio’’.

Con el propósito de prevenir nuevos incidentes y mejorar la comunicación entre las empresas agrícolas y la comunidad, el municipio replicará una estrategia preventiva implementada anteriormente en otro sector de la comuna. En esa línea, se anunció: ‘’Vamos a constituir una mesa técnica que va a estar integrada por las empresas agrícolas, los vecinos representantes de ellos a través de sus juntas de vecinos, por cierto el municipio y el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) que es el que determina las condiciones y el que tiene que velar porque éstas se cumplan cuando se van a aplicar este tipo de productos’’.

Finalmente, las coordinaciones entre las autoridades, los organismos fiscalizadores, la empresa y los vecinos continuarán enfocadas en resguardar el bienestar de los habitantes y compatibilizar la actividad agrícola con la calidad de vida de la comunidad. Con la futura implementación de la mesa técnica y la supervisión de los organismos competentes, se buscará fortalecer las medidas preventivas y evitar que situaciones similares vuelvan a afectar a las familias del sector.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA