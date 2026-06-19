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Al menos tres lesionados deja colisión de alta energía en el Camino Internacional de Los Andes

Al menos tres lesionados deja colisión de alta energía en el Camino Internacional de Los Andes

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Una camioneta con patente argentina y otro vehículo protagonizaron una violenta colisión de alta energía, que movilizó a las unidades de emergencia de la provincia.

Al menos tres lesionados deja colisión de alta energía en el Camino Internacional de Los Andes
Viernes 19 de junio de 2026 16:46
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Tres personas resultaron con lesiones de diversa consideración luego de un accidente de tránsito que se registró en el sector Las Vizcachas, en la comuna de Los Andes.

El siniestro vial se produjo en específico en el kilómetro 10 del Camino Internacional, durante la tarde de este viernes.

Una camioneta con patente argentina y otro vehículo protagonizaron una violenta colisión de alta energía, que movilizó a las unidades de emergencia de la provincia.

Los equipos de rescate vehicular especializado debieron trabajar para liberar a los accidentados que permanecían atrapados al interior de los automóviles.

Los lesionados fueron estabilizados en plena ruta internacional y luego derivados a centro asistencial.

Debido a la emergencia, se produjo alta congestión vehicular en el sector de Las Vizcachas debido a las labores de los rescatistas.

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