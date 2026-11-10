Aeródromo de Concón inaugura obras y prioriza infraestructura para el combate de incendios forestales en la región de Valparaíso

Con el objetivo central de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante la temporada de incendios forestales y catástrofes de origen natural, el Ministerio de Obras Públicas MOP, a través de la Dirección de Aeropuertos (DAP), concretó la inauguración de las obras de conservación mayor en el aeródromo Viña del Mar de Concón, recinto de la Armada de Chile. Esta intervención, de $4.786 millones, consolida un estándar de máxima seguridad operacional para la región de Valparaíso y la zona central del país.

La directora nacional de Aeropuertos, Claudia Carvallo, explicó que “los trabajos se centraron en la renovación de la pista y del área de estacionamiento de las aeronaves, además de hangares y espacios de trabajo, lo que consolida un estándar operativo óptimo y seguro tanto para el uso militar como civil, incluyendo vuelos del Club Aeronaval y los de conexión hacia el archipiélago Juan Fernández”.

Estas obras van en la línea del cambio de paradigma técnico impulsado en la estrategia 2026-2030, que releva la respuesta temprana ante emergencias. “Ante el incremento de eventos meteorológicos extremos y altas temperaturas pronosticadas para el verano, la DAP reordenó las fases del diseño del proyecto de ampliación del recinto para priorizar la infraestructura de emergencias, enfocándose en el soporte para aeronaves de combate de incendios”, precisó Carvallo.

Este replanteamiento estratégico cuenta con un respaldo institucional categórico. Recientemente, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) formalizó ante la Dirección Nacional de Aeropuertos la priorización de 36 proyectos a nivel nacional, definiendo al aeródromo Viña del Mar como la primera prioridad regional y la segunda nacional.

En este sentido, la autoridad del MOP contó que “estamos planificando con decisión los próximos pasos. Actualmente, trabajamos en el proyecto de ingeniería de detalles para una gran fase de ampliación de este recinto aéreo, plan que prioriza las operaciones de emergencia. La tramitación técnica de estas etapas ya está en marcha ante el Ministerio de Desarrollo Social para concretarse durante 2027".

Por su parte, el delegado Manuel Millones enfatizó que "en materia de seguridad y catástrofes no hay tiempo que perder. Contar con un recinto plenamente operativo para el despliegue rápido de recursos aéreos es una necesidad imperiosa para proteger a las familias de nuestra región frente a los riesgos del verano".

En la misma línea, la seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Patricia Terán, comentó sobre estas obras que "frente al complejo escenario económico y una cesantía regional que alcanza el 9,9%, el Gobierno actúa con responsabilidad. Los megaproyectos de larga maduración tardan años en dar empleo; por ello estamos reorientando recursos hacia iniciativas de rápida ejecución en la región, como conservación vial y obras de seguridad, que generan puestos de trabajo inmediatos".

El MOP indicó que este reordenamiento permite conciliar la prudencia fiscal con el resguardo directo de la ciudadanía, asegurando que cada recurso del Estado se traduzca en soluciones concretas, tangibles y oportunas para la región de Valparaíso.

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