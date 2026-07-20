Advierten que nuevo sistema frontal traerá intensas lluvias, fuertes vientos y riesgo de tormentas eléctricas en la región de Valparaíso

Tras varios días de precipitaciones asociadas a los sistemas frontales que han afectado a la zona centro-sur del país, la región de Valparaíso continúa enfrentando condiciones meteorológicas adversas durante este lunes. Aunque las lluvias tenderán a disminuir hacia la noche, los pronósticos anticipan el ingreso casi inmediato de un nuevo sistema frontal que traerá nuevamente precipitaciones intensas, fuertes vientos e incluso la probabilidad de granizos y tormentas eléctricas en algunos sectores.

La coordinadora jefe de Meteored Valparaíso, Pamela Henríquez, explicó a Puranoticia.cl que "la rotación viene del norte, por Atacama y Coquimbo, que es donde hemos tenido las mayores precipitaciones y la noche de este domingo, por ejemplo, cuando comenzó a llegar la precipitación, llegó primero por sectores más al norte de Valparaíso y luego se fue desplazando más hacia el sur".

De igual forma, indicó que este comportamiento continuará durante el lunes y que "se va a ir debilitando hacia la noche", aunque advirtió que "se espera un nuevo sistema frontal, que va a abarcar un tramo bastante amplio, yo diría que desde Atacama y podría extenderse en primera instancia hasta el Maule y posteriormente alargarse mucho más que a La Araucanía".

Asimismo, señaló que este nuevo evento "además de venir con abundantes precipitaciones, también va a traer bastante viento", detallando que "vienen con una isobara bastante apretada que va a generar mayor cantidad de viento y podríamos tener sobre los 60 kilómetros por hora las ráfagas durante la mañana y parte de la tarde en la costa de la región de Valparaíso este día martes".

Por esto motivo enfatizó que "no todo ha terminado y esto que está ocurriendo este lunes, hay que pasarlo al día martes, pero agregando este otro ingrediente que es el viento, con precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo".

En ese contexto, Henríquez también precisó que "podríamos tener una pausa corta", aunque remarcó que "lo que se viene después es un sistema frontal que llega casi inmediatamente durante la noche de este lunes y la madrugada del martes, y comienza a dejar precipitaciones nuevamente, y se ven algunos episodios de precipitación muy intensa".

Del mismo modo, explicó que ingresará "nuevamente una masa de aire frío", razón por la cual "puede haber probabilidad de granizos, también de tormentas eléctricas el día de mañana en algunos sectores, sobre todo de la cordillera", agregando que este escenario estará acompañado por "este viento que se intensifica desde la mañana hasta parte de la tarde en la costa y que podría superar los 60 kilómetros por hora".

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