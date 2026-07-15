Advierten que la región de Valparaíso podría superar los 200 milímetros de lluvia caída durante histórico tren de sistemas frontales

La región de Valparaíso se encuentra ad portas de enfrentar uno de los eventos meteorológicos más significativos de las últimas décadas, con un tren de sistemas frontales que se extenderá por varios días y que estará acompañado por abundantes precipitaciones, fuertes ráfagas de viento y un río atmosférico de gran intensidad.

Los distintos modelos meteorológicos coinciden en que las lluvias se concentrarán especialmente entre este jueves 16 y el lunes 20, lo que mantiene en alerta a las autoridades debido al potencial impacto que podría generar en distintas comunas.

En ese contexto, la coordinadora jefe de Meteored, Pamela Henríquez, señaló a Puranoticia.cl que "gran parte de la región promediará los 200 milímetros o más. De hecho, varios modelos están mostrando la misma cantidad. Siempre tratamos de comparar modelos porque a veces uno se dispara en datos y otro muestra mucho menos, pero en este caso todo está indicando que vamos a registrar mucha agua".

Asimismo, explicó que el evento estará asociado a un "río atmosférico bastante importante, de categoría 4, que podría incluso traer bastante agua y podría ser bastante intenso", detallando que este fenómeno, al ingresar al continente, interactúa con la Cordillera de la Costa y la Cordillera de Los Andes, donde el vapor de agua asciende, se condensa y finalmente genera precipitaciones de gran intensidad.

Respecto de las zonas que recibirán las mayores precipitaciones, la especialista indicó que "la mayor concentración de precipitaciones debiese ser en la costa, parte de los valles y luego la misma situación ocurre hacia la cordillera".

En ese sentido, explicó que el mismo proceso de ascenso del vapor de agua vuelve a repetirse en la Cordillera de Los Andes, favoreciendo la formación de nubosidad y lluvias abundantes. Por este motivo es que explicó que entre la Cordillera de la Costa y la Cordillera de Los Andes, así como en la costa y en parte de los valles, es donde va a llover mucho más respecto al sector central de la región de Valparaíso.

En cuanto al desarrollo del sistema frontal, Henríquez sostuvo que "vamos a tener una lluvia bastante pareja desde el día jueves. En la madrugada podríamos tener las primeras gotas, incluso me atrevería a decir que podrían llegar algunas gotitas a la 1:00 o 2:00 de la mañana de este jueves". Además, explicó que las precipitaciones "se van a intensificar durante el jueves y vamos a terminar con chubascos muy intensos en la tarde y en la noche, además del incremento del viento, donde en la costa podría llegar incluso a los 80 kilómetros las ráfagas, sobre todo en el borde costero".

La profesional de Meteored también advirtió a Puranoticia.cl sobre las dificultades que podría provocar la intensidad de las precipitaciones, indicando que "vamos a tener periodos donde va a llover muchísimo en corto tiempo y eso también es una gran dificultad por el suelo, que no alcanza a absorber esta agua tan rápido".

De igual forma, manifestó que "las tasas son bastante altas, sobre 10 a 15 milímetros por hora, eso es mucha lluvia y muy fuerte. Y además de eso, el viento va a estar constante, con un sostenido aproximadamente entre 35 a 40 kilómetros, pero las ráfagas podrían estar sobre los 60 kilómetros por hora durante la tarde del jueves, mientras que el viernes podríamos aumentar sobre los 70 km/h".

Sobre la evolución del evento, Henríquez llamó a no confiarse con la eventual mejora de las condiciones durante el fin de semana: "No hay que bajar la guardia porque el sábado tendremos una calma, incluso vamos a ver el sol en algunos momentos, podremos ver hasta arcoíris, pero el domingo ingresa un nuevo sistema frontal que va a dejar abundantes precipitaciones con tasas altas y terminaría esto el lunes". Además, puntualizó que "la proyección indica que no terminan ahí las lluvias, pues ingresaría otro sistema frontal el martes, pero como quedan varios días ha ido cambiando un poco, así que por eso que no lo hemos hablado".

Finalmente, la especialista reconoció que la magnitud del evento incluso ha sorprendido a quienes se dedican profesionalmente al estudio del clima. En esa línea, señaló que "el modelo lee que estas nubes traen abundante agua, pero tenemos que esperar a ver qué tanta intensidad trae esto, qué tan intenso será el río atmosférico y capaz que superemos esos valores porque los modelos muestran que todo eso es bastante intenso. Es algo que yo por lo menos en mis años de trabajo y de estudio no lo había visto. En todos estos eventos anteriores yo estaba estudiando y todavía no estaba como profesional trabajando, entonces no había visto estos eventos en trabajo".

De concretarse estas proyecciones, la región de Valparaíso enfrentará un episodio meteorológico de alta complejidad, marcado por varios días consecutivos de precipitaciones intensas, fuertes vientos y elevados acumulados de agua, escenario que ha llevado a las autoridades a reforzar las medidas preventivas y a insistir en el llamado a la población a mantenerse informada y extremar las precauciones.

PURANOTICIA