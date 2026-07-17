Advierten probabilidad de granizos en la zona costera y confirman que Valparaíso y Viña del Mar ya superan los 100 mm de lluvia caída

Las intensas precipitaciones que afectan a la región de Valparaíso continuarán durante este viernes 17 de julio con la llegada del segundo sistema frontal de la semana, fenómeno que no solo dejará nuevas lluvias, sino también tormentas eléctricas, fuertes vientos e incluso la posibilidad de granizos en distintos sectores de la zona costera.

Pamela Henríquez, coordinadora jefe de Meteored en Valparaíso, señaló a Puranoticia.cl que "vamos a ingresar a algunos momentos donde tengamos lluvia bastante intensa, ya estamos recibiendo el segundo sistema frontal que comenzó a llegar aproximadamente al amanecer" y explicó que este nuevo frente "viene con más ingredientes que tenemos que agregar, como nubosidad vertical, que provoca que podamos tener tormentas eléctricas y la posibilidad de granizos durante la jornada".

Respecto de este último fenómeno, indicó que los granizos "podrían estar desde el mediodía en adelante" y precisó que "ya se está viendo en los mapas cierta inestabilidad, están ingresando estas nubes, pero hay que esperar que ingresen las nubes más intensas, que tengan mayor espesor y que puedan dejar esa inestabilidad con esta densidad que pueda generar el rayo y el granizo".

Asimismo, subrayó que "podríamos tener granizos en Viña del Mar. De hecho, se está viendo particularmente en sectores costeros y muy cercanos a la costa entre Atacama y O'Higgins", agregando que esta condición "va a ser hasta las primeras horas del día sábado, cuando termine de ingresar esta inestabilidad mayor con nubes más densas".

La especialista también alertó sobre el comportamiento del viento, indicando que "habrá viento fuerte, sobre los 65 kilómetros por hora" y sostuvo que "es posible que hacia la tarde vuelva a intensificarse el viento y pueda superar los 70 a 75 kilómetros por hora". No obstante, explicó que "hacia la noche va a empezar a debilitarse el viento porque comienza a pasar esta masa de precipitación más intensa".

"Esperamos que hacia el sábado comience a debilitarse tanto el viento como las precipitaciones, y tengamos solo algunos chubascos de manera dispersa. Vamos a tener una tarde un poco más tranquila, pero a la espera de este último sistema frontal de la semana, que va a dejar precipitaciones el día domingo desde la mañana y hasta las primeras horas del lunes", complementó la experta.

En cuanto a los montos de agua caída, Henríquez informó que los registros ya alcanzan cifras muy elevadas en distintos puntos de la región. En ese sentido, detalló que en Placilla ha pasado los 150 milímetros, en la estación de Rodelillo ha marcado 107,9 milímetros, mientras que en el Jardín Botánico se acerca a los 100 milímetros.

En Torquemada (Concón) se registran 73 mm de precipitaciones, en Colliguay (Quilpué) se acerca a los 100 mm, mientras que en Puchuncaví llega a 79 mm.

Finalmente, recordó que "habíamos dicho que este viernes, solo el viernes, íbamos a reunir 100 milímetros aproximadamente, así que yo creo que vamos a llegar con creces a los 200 milímetros este viernes en varias ciudades de la región ".

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