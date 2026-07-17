Advierten posible suspensión del Metro de Valparaíso si persisten las lluvias en Portales

Las intensas precipitaciones que afectan a la región de Valparaíso mantienen bajo monitoreo distintos puntos críticos, entre ellos el sector de la Caleta Portales, en Valparaíso, donde las autoridades adoptaron medidas preventivas ante el impacto del sistema frontal y no descartan suspender el funcionamiento del Tren Limache-Puerto si las condiciones meteorológicas continúan intensificándose.

El delegado presidencial regional, Manuel Millones, informó que actualmente el servicio ferroviario presenta una modificación operacional en dicho sector, debido a las condiciones generadas por las intensas precipitaciones, aunque advirtió que podría adoptarse una medida más restrictiva si aumenta la afectación.

La autoridad señaló que "en el caso de Portales se ha optado por retrasar el tren en 30 minutos y si sigue lloviendo así probablemente debiéramos cortar el paso del tren".

Millones entregó un balance general de la situación regional y destacó que, pese a la magnitud del sistema frontal, hasta ahora no se han registrado emergencias mayores asociadas a crecidas de ríos o esteros.

En ese sentido, indicó que "lo importante es que la región se ha comportado bien, pese a los pronósticos de la cantidad de agua, no hemos tenido grandes problemas como crecimientos de ríos o esteros. Hasta el minuto ha resistido bien la región".

Además, explicó que se realizó un seguimiento en las distintas provincias y comunas, señalando que "hicimos un repaso por toda la región, con todas las delegaciones, salvo accidentes menores como caída de árboles, cortes de energía y anegamiento".

El delegado también abordó otras situaciones monitoreadas durante la emergencia, como la evacuación de turistas desde la zona cordillerana y el aislamiento de personas en la provincia de Petorca producto del aumento del caudal de un río.

Respecto de este último punto, señaló que "tenemos un problema en la provincia de Petorca, donde hay 600 personas aisladas por crecimiento del río. Está la maquinaria haciendo la remoción y si no vamos a tener que tener un monitoreo ahí por si ocurre alguna situación compleja de salud para evacuar a través del helicóptero de Carabineros".

Asimismo, informó que las autoridades mantienen vigilancia sobre el estero de Viña del Mar ante el aumento de caudales y las condiciones asociadas a las marejadas, indicando que "estamos monitoreando el estero de Viña del Mar, con la marejada que a las 12:30 vamos a tener un peak. Se está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas".

Finalmente, Millones destacó la coordinación entre los distintos organismos desplegados para enfrentar el sistema frontal y sostuvo que "hasta el minuto ha resistido bien la región, ha funcionado el trabajo colaborativo con los alcaldes, con los distintos servicios y los seremis".

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