La Seremi de Salud de Valparaíso reiteró el llamado a la comunidad a evitar la recolección y el consumo de hongos y hierbas silvestres con fines alimentarios o medicinales, debido al riesgo de intoxicaciones graves que pueden ocasionar daños irreversibles a la salud e incluso la muerte.

Si bien, la recolección de productos silvestres forma parte de prácticas tradicionales en distintos territorios, la identificación de estas especies puede resultar compleja. Algunas variedades tóxicas presentan características similares a otras comestibles o utilizadas habitualmente en infusiones y preparados medicinales, lo que aumenta las posibilidades de confusión y consumo accidental. Estas especies pueden contener sustancias tóxicas capaces de afectar órganos vitales, como el hígado, los riñones y el sistema nervioso central.

La seremi Mariol Luan señaló que "esta planta al tocarla no genera ninguna alteración, pero la idea es que ustedes se puedan fijar en la forma de la hoja, en el tallo, en la coloración verde también con algunas estrías y manchas rojas, la forma que tienen las ramitas podemos confundirla con otras, pero lo importante es evitar consumirlas, evitar recolectarlas. Pueden generar distintos tipos de síntomas como dolor estomacal y náuseas. Esto tiene una neurotoxina que puede generar reacciones neurológicas como parálisis, sensación de mareos yvisión borrosa".

Por su parte, Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico de Viña del Mar destacó que "este año que ha sido muy lluvioso y han aparecido más que otros años muchas plantas que a veces no veíamos es el caso de la Cicuta, el caso del falso tabaco y otros más que son plantas que a lo mejor son tentadoras para manipularlas o consumirlas incluso y es lo que no hay que hacer. Y así también los hongos".

RIESGOS

En Chile se han registrado diversos episodios de intoxicación asociados al consumo de hongos silvestres recolectados de manera particular. Entre las especies de mayor peligrosidad se encuentra la Amanita phalloides, conocida como el "hongo de la muerte", cuyo consumo puede provocar insuficiencia hepática aguda, falla multiorgánica e incluso la muerte.

Uno de los principales riesgos es que los síntomas no siempre aparecen inmediatamente después de la ingesta. Mientras algunas intoxicaciones provocan náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal a las pocas horas, otras pueden presentar manifestaciones tardías, cuando el daño hepático o renal ya se encuentra avanzado.

La Autoridad Sanitaria también advirtió sobre los riesgos de recolectar hierbas en cerros, quebradas, campos y sitios eriazos para preparar infusiones, remedios caseros o utilizarlas como ingredientes alimentarios.

Algunas especies vegetales contienen compuestos tóxicos naturales y pueden confundirse con plantas tradicionalmente utilizadas para el consumo humano. Asimismo, los lugares de recolección pueden presentar contaminación por plaguicidas, residuos químicos, metales pesados o microorganismos.

En este sentido, se enfatizó que el origen natural de un producto no garantiza que sea seguro para el consumo. Tampoco procesos como la cocción, el hervido, el secado o la conservación aseguran la eliminación de las toxinas que algunas especies contienen.

Para evitar situaciones de riesgo, la Seremi de Salud recomienda:

• No recolectar hongos silvestres para consumo humano.

• No consumir hongos recolectados por terceros sin certificación ni trazabilidad conocida.

• Evitar la recolección de hierbas silvestres con fines alimentarios o medicinales.

• Adquirir alimentos y productos vegetales únicamente en establecimientos autorizados.

• No comprar productos ofrecidos informalmente o sin información sobre su procedencia.

• Ante la aparición de síntomas después de consumir hongos o hierbas silvestres, acudir inmediatamente a un centro asistencial e informar sobre el producto ingerido.

¿Qué hacer ante una sospecha de intoxicación?

Ante una sospecha de intoxicación, se debe acudir de inmediato a un servicio de urgencia, sin esperar la aparición de síntomas. Se recomienda conservar una muestra del producto consumido o tomar fotografías que permitan facilitar su identificación por parte de los equipos de salud.

La Autoridad Sanitaria recordó que los alimentos comercializados en establecimientos autorizados deben cumplir con las exigencias sanitarias vigentes, lo que permite reducir los riesgos y entregar mayores garantías de inocuidad a la población.

PURANOTICIA