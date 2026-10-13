Advierten fuerte retraso portuario en Chile y apuntan a Valparaíso y San Antonio: "Todavía no hemos puesto ni una sola piedra"

El desarrollo portuario de la región de Valparaíso enfrenta una discusión que va más allá de la construcción de nuevas instalaciones: mientras los proyectos de expansión de San Antonio y Valparaíso siguen pendientes, otros países de Sudamérica avanzan en infraestructura y capacidad logística. El escenario abre interrogantes sobre la competitividad de los terminales chilenos y las decisiones que deberán adoptarse para responder a las exigencias del comercio internacional.

Esa es una de las principales advertencias que plantea a Puranoticia.cl Carlos Mondaca Matzner, periodista, licenciado en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez y quien estuvo durante 13 años al frente del Departamento de Asuntos Públicos del Puerto de San Antonio. Desde su experiencia en el sector, cuestiona los tiempos que ha tomado el desarrollo de los proyectos portuarios nacionales y advierte que Chile corre el riesgo de quedar rezagado frente a sus competidores.

"Lo que podemos decir es que si los proyectos los desarrollamos todos a esta velocidad, lo que va a pasar es que Perú ya hizo su terminal portuario y está anunciando una ampliación del terminal portuario de Chancay", señaló.

El especialista recordó que "hubo una pelea bastante estéril que se extendió desde 2012 hasta 2018, seis años para evaluar qué proyecto iba a avanzar, donde finalmente se decide –después de miles de dólares perdidos en estudios en Valparaíso– que avanzaba San Antonio".

Mondaca advirtió que, desde aquella decisión, han transcurrido otros ocho años sin que se materialicen las obras que, según su planteamiento, debían marcar una nueva etapa para los puertos nacionales.

OBRAS EN SAN ANTONIO

Respecto del Puerto Exterior de San Antonio, Mondaca llamó a distinguir entre los anuncios y el inicio efectivo de las obras marítimas. Explicó que la aprobación ambiental obtenida este año no representa necesariamente el término de las instancias de revisión, pues todavía pueden presentarse reclamaciones ante el Comité de Ministros y, posteriormente, recurrirse a instancias judiciales.

"Así que para hablar de obras marítimas, tendríamos que estar pensando en 2029", afirmó el especialista, quien también recordó que las obras habilitantes contemplan tareas previas relevantes, entre ellas la compra de terrenos y la habilitación de canteras para obtener material destinado a construir el enrocado, estructura de contención que permitiría avanzar posteriormente hacia la construcción de un muelle.

Por eso, cuestionó que los anuncios y avances administrativos sean interpretados como si las obras portuarias estuvieran próximas a concretarse. "Estos anuncios siempre tienen un poco de pirotecnia. Harto anuncio, harta RCA, harta foto", manifestó.

FUTURO DE LAS CONCESIONES

La entrevista también puso el foco en el futuro de las concesiones de los terminales TPS, en Valparaíso, y STI, en San Antonio. Para Mondaca, la discusión sobre su continuidad representa una oportunidad para revisar no solo los plazos contractuales, sino también las condiciones en que operan los puertos y los compromisos que deberían asumir en materia de modernización.

"A mí lo que más me preocupa es que en dos años y dos veces más expira la concesión de TPS y la de STI, que son los terminales que más contenedores mueven en Chile", señaló el entrevistado de «Puranoticia Matinal».

Entre las materias que considera necesario abordar mencionó la automatización, el régimen laboral y la relación de los terminales con las ciudades donde se emplazan. A su juicio, la discusión no debería limitarse a extender contratos, sino que tendría que considerar qué necesita el sistema portuario para responder a los desafíos futuros.

En esa línea, planteó que las ciudades deberían tener una participación más activa en las decisiones estratégicas de sus puertos, especialmente en materias que afectan la actividad urbana y la logística terrestre. Al respecto afirmó que "yo estoy convencido de que los puertos que se llevan bien con el entorno son los puertos a los que finalmente les va a ir bien".

Mondaca agregó que los problemas de eficiencia no se limitan a la infraestructura marítima. También apuntó a los tiempos de espera que enfrentan los transportistas para ingresar a los terminales de Valparaíso y San Antonio, así como a las interrupciones operativas asociadas a los cambios de turno y los períodos de colación.

AVANCE DE PERÚ Y BRASIL

El especialista también advirtió que el escenario internacional exige prestar atención a otros proyectos que podrían modificar las rutas y los flujos de carga. Entre ellos mencionó el puerto de Chancay, en Perú, y el puerto de Santos, en Brasil, además de las oportunidades logísticas que identifica para el norte de Chile.

Sobre Chancay, indicó que actualmente moviliza 335.000 contenedores por año y que ya se anuncia una ampliación. En cuanto a Brasil, hizo referencia al corredor de Capricornio y al peso del puerto de Santos, cuyo movimiento de carga comparó con el de los terminales de San Antonio y Valparaíso.

Mondaca sostuvo que Chile necesita mirar el desarrollo portuario como una política de largo plazo y no como una sucesión de proyectos que avanzan lentamente entre decisiones administrativas y disputas sobre su ejecución.

En ese contexto, su advertencia apunta a que los retrasos acumulados en los proyectos de Valparaíso y San Antonio no solo condicionan el crecimiento de ambos terminales, sino que también obligan a discutir qué lugar quiere ocupar Chile en la logística marítima regional durante las próximas décadas.

EL POTENCIAL DE IQUIQUE

En medio de la competencia portuaria internacional, el experto también puso el foco en las oportunidades que podría ofrecer el norte de Chile. En particular, destacó el potencial de Iquique para transformarse en un punto estratégico de conexión logística con Brasil, especialmente con el estado de Mato Grosso do Sul, gracias a una ruta que, según explicó, podría reducir los tiempos de navegación hacia Asia en más de diez días frente a otras alternativas.

Su planteamiento amplía la discusión más allá de los proyectos de expansión de Valparaíso y San Antonio, al poner sobre la mesa las ventajas que otras zonas del país podrían ofrecer para el comercio internacional. La preocupación de Mondaca, sin embargo, es que Chile no está avanzando al ritmo de sus competidores.

"Nosotros todavía no hemos puesto ni una sola piedra en nuestros puertos que iban a ser los puertos del siglo XXI, pero que ya están siendo los puertos de la segunda mitad del siglo XXI. Estamos atrasados", advirtió.

De esta manera, la advertencia apunta a la necesidad de acelerar las decisiones de infraestructura y aprovechar las oportunidades logísticas del país, en un escenario en que terminales de la región ya avanzan en sus planes de crecimiento.

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