Adulta mayor fue atropellada en una concurrida intersección del centro de La Calera

Una persona adulta mayor resultó atropellada la mañana de este martes en pleno centro de La Calera, luego de ser impactada por un vehículo mientras cruzaba la calle. El accidente movilizó a los equipos de emergencia pocos minutos antes de las 11:00 horas.

El llamado de auxilio fue recibido a las 10:56 horas, alertando sobre un atropello ocurrido en la intersección de las calles Aldunate y Carrera. Por causas que serán materia de investigación, la víctima fue embestida por un vehículo en dicho punto de la comuna.

Tras la alerta, se activó de inmediato el protocolo de emergencia, concurriendo al lugar el Vehículo de Intervención Rápida (VIR) de la Municipalidad de La Calera, una ambulancia del SAMU Base Quillota y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de La Calera, quienes trabajaron de manera coordinada para atender la emergencia.

Respecto al procedimiento desplegado, desde Bomberos señalaron que "Cerca de las 11:00 am. Nuestra unidad BR-2 respondió a rescate de persona en la intersección de calle Aldunate/Carrera. Se trató de atropello de adulta mayor, se trabajó en conjunto a personal VIR La Calera y Samu Ssvq Quillota".

Luego de recibir las primeras atenciones en el lugar, la adulta mayor fue estabilizada por los equipos de emergencia antes de ser derivada al Hospital Biprovincial Quillota Petorca. En ese contexto, los equipos de emergencia informaron que "La adulta mayor fue estabilizada en el lugar y trasladada con diagnóstico reservado al Hospital Biprovincial Quillota Petorca, para su evaluación y atención especializada".

Una vez concluido el operativo y asegurado el traslado de la paciente, desde Bomberos indicaron que "nuestro personal retornó a cuartel sin novedad", dando por finalizada su participación en la emergencia.

PURANOTICIA