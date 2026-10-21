Aduanas despliega camiones escáner en megaoperativo que busca reforzar la fiscalización en Valparaíso y San Antonio

Un megaoperativo interregional de fiscalización, que consideró el despliegue coordinado de seis camiones escáner en puntos estratégicos del país, inició el Servicio Nacional de Aduanas esta semana, con el objetivo de fortalecer los controles sobre las mercancías que ingresan y salen del país.

La intervención –que durará varias semanas– contempla el fortalecimiento de las fiscalizaciones en Valparaíso, San Antonio, Iquique y Arica -además del complejo fronterizo Los Libertadores cuando las condiciones climáticas lo permitan-, mediante el uso de tecnología no invasiva, inteligencia aduanera y análisis de riesgo para focalizar las revisiones en operaciones previamente seleccionadas.

El despliegue coordinado de seis camiones escáner -tres de ellos en la región de Tarapacá- representa un esfuerzo institucional para fortalecer la capacidad de fiscalización, optimizar la revisión de cargas y vehículos, y avanzar hacia controles más modernos, eficientes y efectivos.

Esta estrategia es coordinada por la Subdirección de Fiscalización, junto a los departamentos de Inteligencia Aduanera y Operaciones y las Aduanas regionales involucradas, integrando capacidades tecnológicas y equipos especializados para enfrentar los riesgos asociados al comercio exterior.

Uno de los principales aspectos de esta intervención es la utilización de información anticipada de las cargas y herramientas de inteligencia que permiten identificar operaciones de mayor riesgo y determinar aquellas que requieren controles adicionales mediante escáneres o inspecciones físicas.

En Valparaíso y San Antonio, los controles se focalizan especialmente en cargas peligrosas clasificadas como IMO; en Iquique en cargas portuarias; y en el antepuerto de Arica en mercancías procedentes de Bolivia, resguardando el marco jurídico aplicable para ese tipo de comercio exterior.

El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, comentó que “Aduana ha implementado un megaoperativo en los puertos, con el objetivo de desplegar camiones escáner para potenciar aún más la función fiscalizadora de nuestros funcionarios, en lo que se refiere a contrabando, droga, mercancías peligrosas, armas y otros, además de enfrentar este tipo de delitos que se cometen día a día, pero ahora la lucha es frontal”.

El subdirector (s) de Fiscalización de Aduanas, Cristian Merino, sostuvo que “las diferentes áreas de riesgo seleccionan distintos tipos de mercancía, lo que busca que a través del uso de esta herramienta las 24 horas del día y los 365 días del año, podamos hacer una gestión de riesgo inteligente. Esto se va fortaleciendo en un trabajo coordinado a nivel país, lo que nos permite alimentar una matriz de riesgo institucional para el cuidado de la ciudadanía en el marco de la lucha contra el crimen organizado”.

Este megaoperativo marca el inicio de una intervención que se extenderá durante las próximas semanas, período en el que se realizará un seguimiento de las fiscalizaciones, hallazgos y resultados, con el propósito de fortalecer la efectividad de los controles.

Cabe hacer presente que entre las cuatro aduanas participantes se escanearon 189 camiones y sus contenedores o cargas, muchos de los cuales correspondieron a vehículos que transportaban cargas peligrosas (IMO) además de mercancías regulares.

PURANOTICIA