Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas protagonizaron un particular decomiso en el complejo fronterizo Los Libertadores, luego de interceptar a un ciudadano boliviano que intentaba ingresar a Chile con dos patas de oso hormiguero gigante y un colibrí disecado. El hallazgo se produjo durante una fiscalización habitual a pasajeros provenientes de Mendoza, cuando los funcionarios detectaron un bulto sospechoso entre las prendas del viajero. Al revisar sus pertenencias, encontraron los restos de los animales envueltos en tela y cinta de embalaje, ocultos en uno de los bolsillos de su pantalón.

Al ser consultado por los fiscalizadores sobre la procedencia y el destino de los ejemplares, el pasajero justificó su traslado señalando que los utilizaría en rituales chamánicos de protección y sanación.

Ambas especies se encuentran protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), tratado internacional que regula el comercio de animales y plantas para evitar que su explotación ponga en riesgo su supervivencia. Frente a este hecho, el director regional de la Aduana de Los Andes, Ángelo Vergara, destacó la labor fiscalizadora que permite prevenir el ingreso y la salida de fauna protegida a través de las fronteras del país.

En tanto, el delegado presidencial provincial, Ricardo Figueroa Ayala, relevó la importancia estratégica de los pasos fronterizos en la prevención del comercio ilegal de especies silvestres y la protección de la biodiversidad.

Tras el procedimiento, las piezas fueron incautadas en virtud de la Ley 20.962, normativa que incorpora las disposiciones de CITES a la legislación chilena, y posteriormente entregadas al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Finalmente, los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público y fueron derivados a la Policía de Investigaciones (PDI), organismo que continuará con las diligencias correspondientes.

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