Adolescente de 15 años fue detenido con un arma de fuego en plena Plaza Sotomayor de Valparaíso

Un adolescente de 15 años fue detenido por Carabineros tras ser sorprendido portando un arma de fuego en plena plaza Sotomayor de Valparaíso, en medio de los patrullajes preventivos desplegados en el plan de la ciudad puerto.

El procedimiento se registró cuando personal motorizado de la Segunda Comisaría Central de Valparaíso realizaba labores de vigilancia en este concurrido sector porteño, caracterizado por el constante tránsito de turistas y peatones.

Según informó Carabineros, los funcionarios fiscalizaron al menor luego de advertir que merodeaba de manera sospechosa por el lugar. Durante el control, detectaron que portaba un arma de fuego, por lo que procedieron a detenerlo.

Tras el procedimiento, el adolescente fue puesto a disposición del Ministerio Público, que instruyó su control de detención, concretado durante esta jornada.

PURANOTICIA