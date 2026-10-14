Adolescente de 13 años se encuentra en estado de extrema gravedad tras balacera en Quintero: un adulto también resultó herido

Dos personas heridas dejó una balacera que se registró en la comuna de Quintero, región de Valparaíso.

El hecho tuvo lugar la tarde de este miércoles en el sector Los Coihues, específicamente entre las calles Laso con Godoy.

Sujetos de identidad desconocida y que se movilizaban en dos vehículos, efectuaron una serie de disparos en contra de vehículos y departamentos del lugar.

Los afectados son un hombre adulto y un menor de 13, quien se encuentra en estado de extrema gravedad debido a que la bala impacto en su cabeza.

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Concón de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo del procedimiento.

Sobre este hecho se refirió el fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Mauricio Dünner, quien detalló que "personal de Carabineros, reportó que sujetos de identidad desconocida que se movilizaban en dos vehículos por el sector, los Coihues y La Roca de la comuna de Quintero, efectuaron una serie de disparos en contra de vehículos y departamentos del lugar, pudiendo el personal de Carabineros detectar impactos balísticos en un vehículo que le causaron daños tanto en su carrocería, como vidrios, no encontrando impactos en inmuebles del lugar, ni tampoco logrando levantar evidencia balística".

Añadió que "posteriormente se tomó conocimiento del ingreso al Hospital de Quintero de un menor de 13 años y de un adulto ambos con impactos balísticos en su cuerpo. El menor en estado de extrema gravedad, dado que el impacto lo presentaba en su cabeza, siendo ambos trasladados de urgencia al hospital Gustavo Fricke de la ciudad de Viña del Mar, donde se le están brindando la atención de urgencia que su grave estado requiere".

"Se dispusieron diligencias por parte de la Fiscalía personal de la PDI, concretamente a la BIRO de Concón, activándose además, protocolo ECOH y concurriendo al lugar el equipo ECOH, así como un fiscal SS. A esta hora se están realizando diversas y distintas diligencias, con el objeto de esclarecer estos hechos, ver la vinculación que existiría entre ellos y dar con los autores de estos disparos", cerró.

(Imagen: Facebook Quintero Noticias y Avisos)

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